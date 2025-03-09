Силы ПВО Украины сообщают об обезвреживании 110 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО Украины сообщают об обезвреживании 110 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
ВСУ
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Россия продолжает терроризировать мирные украинские города и села. Ночью 9 марта враг совершал воздушное нападение 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Во время последней атаки россияне запускали дроны с нескольких направлений, в том числе с территории Крыма.
  • 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Атака РФ на Украину 9 марта — первые подробности

Новое воздушное нападение россияне начали еще в 19:00 8 марта.

Противник запускал дроны с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Воздушные силы ВСУ также указывают на то, что 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удар врага попали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожская области.

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