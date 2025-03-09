Силы ПВО Украины сообщают об обезвреживании 110 российских дронов

Россия продолжает терроризировать мирные украинские города и села. Ночью 9 марта враг совершал воздушное нападение 119 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Во время последней атаки россияне запускали дроны с нескольких направлений, в том числе с территории Крыма.
- 37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Атака РФ на Украину 9 марта — первые подробности
Новое воздушное нападение россияне начали еще в 19:00 8 марта.
Противник запускал дроны с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также указывают на то, что 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удар врага попали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская и Запорожская области.
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