Сили ППО України звітують про знешкодження 110 російських дронів

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста та села. Уночі 9 березня ворог здійснював повітряний напад 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Під час останньої атаки росіяни запускали дрони з кількох напрямків, зокрема з території Криму.
- 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Атака РФ на Україну 9 березня — перші подробиці
Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 19:00 8 березня.
Противник запускав дрони із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також вказують на те, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удар ворога потрапили Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
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