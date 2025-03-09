Сили ППО України звітують про знешкодження 110 російських дронів

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста та села. Уночі 9 березня ворог здійснював повітряний напад 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атака РФ на Україну 9 березня — перші подробиці

Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 19:00 8 березня.

Противник запускав дрони із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей цього разу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ також вказують на те, що 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удар ворога потрапили Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.