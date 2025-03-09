Кількість бойових зіткнень на фронті різко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість бойових зіткнень на фронті різко зросла

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень між армією РФ та Силами оборони України. Бійці ЗСУ успішно ліквідували 1180 російських загарбників, а також 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та три РСЗВ ворога.

Головні тези:

  • Армія РФ завдала багато ударів по позиціях українських бійців за допомогою ракетних ударів та артилерії.
  • Силами оборони України вдалося уразити 18 районів зосередження російської техніки та вогневі пункти загарбників.

Втрати армії РФ станом на 9 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 885130 (+1180) осіб,

  • танків — 10274 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 21360 (+14) од,

  • артилерійських систем — 24206 (+58) од,

  • РСЗВ — 1310 (+3) од,

  • засобів ППО — 1101 (+2) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 28362 (+190) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39933 (+142) од,

  • спеціальної техніки — 3773 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах трьох ракетних та 83 авіаційних ударів, застосувала три ракети та скинула 103 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 6200 обстрілів, з них 217 — із реактивних систем залпового вогню. Для нових атак росіяни використали 3229 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БпЛА російських загарбників.

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