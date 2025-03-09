Число боевых столкновений на фронте резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Число боевых столкновений на фронте резко возросло

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений между армией РФ и Силами обороны Украины. Бойцы ВСУ успешно ликвидировали 1180 российских захватчиков, а также 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и три РСЗО врага.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла много ударов по позициям украинских бойцов с помощью ракетных ударов и артиллерии.
  • Силами обороны удалось поразить 18 районов сосредоточения российской техники и огневые пункты захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 9 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 885130 (+1180) человек,

  • танков — 10274 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 21360 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 24206 (+58) ед,

  • РСЗО — 1310 (+3) ед,

  • средств ПВО — 1101 (+2) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 28362 (+190) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39933 (+142) ед,

  • специальной техники — 3773 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применила три ракеты и сбросила 103 КАБ.

Более того, враг совершил 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня. Для новых атак россияне использовали 3229 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии предлагает новый план победы Украины
Павел
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит дополнительную многомиллиардную помощь от ЕС
Кошта
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бог любит троицу. Украина готовит новый "подарок" для Путина
Крымский мост снова в зоне риска

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?