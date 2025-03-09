Число боевых столкновений на фронте резко возросло

За прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений между армией РФ и Силами обороны Украины. Бойцы ВСУ успешно ликвидировали 1180 российских захватчиков, а также 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и три РСЗО врага.

Потери армии РФ по состоянию на 9 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 885130 (+1180) человек,

танков — 10274 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 21360 (+14) ед,

артиллерийских систем — 24206 (+58) ед,

РСЗО — 1310 (+3) ед,

средств ПВО — 1101 (+2) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 28362 (+190) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39933 (+142) ед,

специальной техники — 3773 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применила три ракеты и сбросила 103 КАБ.

Более того, враг совершил 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня. Для новых атак россияне использовали 3229 дронов-камикадзе.