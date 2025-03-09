Число боевых столкновений на фронте резко возросло

За прошедшие сутки произошло 167 боевых столкновений между армией РФ и Силами обороны Украины. Бойцы ВСУ успешно ликвидировали 1180 российских захватчиков, а также 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и три РСЗО врага.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла много ударов по позициям украинских бойцов с помощью ракетных ударов и артиллерии.
- Силами обороны удалось поразить 18 районов сосредоточения российской техники и огневые пункты захватчиков.
Потери армии РФ по состоянию на 9 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 885130 (+1180) человек,
танков — 10274 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 21360 (+14) ед,
артиллерийских систем — 24206 (+58) ед,
РСЗО — 1310 (+3) ед,
средств ПВО — 1101 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 28362 (+190) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 39933 (+142) ед,
специальной техники — 3773 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применила три ракеты и сбросила 103 КАБ.
Более того, враг совершил 6200 обстрелов, из них 217 — из реактивных систем залпового огня. Для новых атак россияне использовали 3229 дронов-камикадзе.
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