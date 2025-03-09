Десятки дронів атакували одразу 8 регіонів Росії та вперше Чувашію — відео
Категорія
Події
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Десятки дронів атакували одразу 8 регіонів Росії та вперше Чувашію — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

Уночі 9 березня потужні вибухи гриміли в багатьох областях країни-агресорки Росії. Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО, мовляв, змогла знищити 88 ударних дронів, які атакували 8 регіонів.

Головні тези:

  • Атака дронів була спрямована на нафтобази та інфраструктуру в окремих областях.
  • Під удар України вперше потрапила російська Чувашія, цивільні не постраждали.

Атака дронів на Росію 9 березня — що відомо

Пресслужба російського оборонного відомства стверджує, що українські БпЛА нібито були перехоплені та знищені з 20 години вечора 8 березня до 7 ранку 9 за московським часом.

За словами представників МО РФ, 52 ударних дрони, мовляв, вдалося знешкодити над територією Бєлгородської області.

13 БПЛА — над Липецькою областю, дев'ять БпЛА — над територією Ростовської області, вісім дронів — над територією Воронезької області, три БПЛА — над територією Астраханської області.

Окрім того, вказано, що по одному БПЛА — над територіями Краснодарського краю, Рязанської та Курської областей.

Українські дрони також цілилися на НПЗ у Рязані та Липецьку.

За словами влади РФ, Чувашію вперше атакував безпілотник — він упав на територію нафтобази, що реконструюється. Йдеться про територію ФМКУ „Комбінат Буревісник“.

Варто зазначити, що постраждалих та загиблих немає.

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