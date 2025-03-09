Десятки дронов атаковали сразу 8 регионов России и впервые Чувашию — видео

Ночью 9 марта мощные взрывы гремели во многих областях страны-агрессорки России. Минобороны РФ утверждает, что их ПВО, мол, смогло уничтожить 88 ударных дронов, атаковавших 8 регионов.

Атака дронов на Россию 9 марта — что известно

Пресс-служба российского оборонного ведомства утверждает, что украинские БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены с 20 часов вечера 8 марта до 7 утра 9 по московскому времени.

По словам представителей МО РФ, 52 ударных дрона, мол, удалось обезвредить над территорией Белгородской области.

13 БПЛА — над Липецкой областью, девять БпЛА — над территорией Ростовской области, восемь дронов — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Астраханской области. Поделиться

Кроме того, указано, что по одному БПЛА над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Украинские дроны также целились на НПЗ в Рязани и Липецке.

По словам властей РФ, Чувашию впервые атаковал беспилотник — он упал на территорию реконструируемой нефтебазы. Речь идет о территории ФМКУ „Комбинат Буревестник“.

Следует отметить, что пострадавших и погибших нет.