Десятки дронов атаковали сразу 8 регионов России и впервые Чувашию — видео

Ночью 9 марта мощные взрывы гремели во многих областях страны-агрессорки России. Минобороны РФ утверждает, что их ПВО, мол, смогло уничтожить 88 ударных дронов, атаковавших 8 регионов.
Главные тезисы
- Атака дронов была направлена на нефтебазы и инфраструктуру в отдельных областях.
- Под удар Украины впервые попала российская Чувашия, гражданские не пострадали.
Атака дронов на Россию 9 марта — что известно
Пресс-служба российского оборонного ведомства утверждает, что украинские БПЛА якобы были перехвачены и уничтожены с 20 часов вечера 8 марта до 7 утра 9 по московскому времени.
По словам представителей МО РФ, 52 ударных дрона, мол, удалось обезвредить над территорией Белгородской области.
Кроме того, указано, что по одному БПЛА над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
Украинские дроны также целились на НПЗ в Рязани и Липецке.
По словам властей РФ, Чувашию впервые атаковал беспилотник — он упал на территорию реконструируемой нефтебазы. Речь идет о территории ФМКУ „Комбинат Буревестник“.
Следует отметить, что пострадавших и погибших нет.
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