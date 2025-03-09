Дуже великі втрати. Десантники показали знищення солдатів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Дуже великі втрати. Десантники показали знищення солдатів РФ на Курщині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ЗСУ
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8 березня з'явилася інформація про те, що українські воїни влаштували смертельну пастку для російських загарбників у Курській області. Підрозділи Десантно-штурмових військ уже опублікували відео, як знищують російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі.

Головні тези:

  • Під час операції в районі Суджі була ліквідована значна кількість ворожих військовослужбовців, що спричинило дуже великі втрати для Росії.
  • Десантно-штурмові війська України продемонстрували високу ефективність своєї роботи на ворожій території.

Українські воїни зірвали нову операцію армії РФ

За словами українських воїнів, у Курській області зведені диверсійно-штурмові групи росіян перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.

Однак українські десантники вчасно виявили сили ворога. Це вдалося зробити підрозділам аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі. Разом до Перемоги! Слава Україні!

Про розвиток подій на російській Курщині ще 8 березня розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

За його словами, командування однієї з десантно-штурмових бригад України вміло використало заздалегідь отримані розвіддані про плани ворога.

Загалом вдалося знищити 80% сил противника.

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