8 березня з'явилася інформація про те, що українські воїни влаштували смертельну пастку для російських загарбників у Курській області. Підрозділи Десантно-штурмових військ уже опублікували відео, як знищують російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі.
Головні тези:
- Під час операції в районі Суджі була ліквідована значна кількість ворожих військовослужбовців, що спричинило дуже великі втрати для Росії.
- Десантно-штурмові війська України продемонстрували високу ефективність своєї роботи на ворожій території.
Українські воїни зірвали нову операцію армії РФ
За словами українських воїнів, у Курській області зведені диверсійно-штурмові групи росіян перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа.
Однак українські десантники вчасно виявили сили ворога. Це вдалося зробити підрозділам аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Про розвиток подій на російській Курщині ще 8 березня розповів офіцер ЗСУ Мирослав Гай.
За його словами, командування однієї з десантно-штурмових бригад України вміло використало заздалегідь отримані розвіддані про плани ворога.
Загалом вдалося знищити 80% сил противника.
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