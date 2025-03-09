По словам анонимных источников, американский лидер Дональд Трамп заявил членам своей команды, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными с Украиной.

У Трампа много требований для Украины

Как утверждают инсайдеры, президент США хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины, было подписано.

Однако, как оказалось, для него этого недостаточно, чтобы изменить свою позицию по отношению к Украине и помощи для нее.

Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в частности, территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги по выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны. Поделиться

Как утверждают анонимные источники, у США нет никаких указаний на то, что прекращение обмена разведданными напрямую повлияло на российские атаки.

Инсайдеры журналистов также уверяют, что эти большие атаки, возможно, были спланированы до прекращения передачи разведданных и помощи.

Другие американские СМИ утверждают, что решение Трампа уже привело к гибели сотен украинских воинов за последние дни.