По словам анонимных источников, американский лидер Дональд Трамп заявил членам своей команды, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными с Украиной.
Главные тезисы
- Трамп якобы хочет подтолкнуть Зеленского к территориальным уступкам России.
- Решения президента США могут иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя.
У Трампа много требований для Украины
Как утверждают инсайдеры, президент США хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины, было подписано.
Однако, как оказалось, для него этого недостаточно, чтобы изменить свою позицию по отношению к Украине и помощи для нее.
Как утверждают анонимные источники, у США нет никаких указаний на то, что прекращение обмена разведданными напрямую повлияло на российские атаки.
Инсайдеры журналистов также уверяют, что эти большие атаки, возможно, были спланированы до прекращения передачи разведданных и помощи.
Другие американские СМИ утверждают, что решение Трампа уже привело к гибели сотен украинских воинов за последние дни.
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