Разблокирует ли соглашение о надрах военную помощь США для Украины — данные инсайдеров
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Разблокирует ли соглашение о надрах военную помощь США для Украины — данные инсайдеров

Трамп
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Источник:  NBC News

По словам анонимных источников, американский лидер Дональд Трамп заявил членам своей команды, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления помощи и обмена разведданными с Украиной.

Главные тезисы

  • Трамп якобы хочет подтолкнуть Зеленского к территориальным уступкам России.
  • Решения президента США могут иметь серьезные последствия для ситуации на поле боя.

У Трампа много требований для Украины

Как утверждают инсайдеры, президент США хочет, чтобы соглашение, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины, было подписано.

Однако, как оказалось, для него этого недостаточно, чтобы изменить свою позицию по отношению к Украине и помощи для нее.

Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в частности, территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги по выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны.

Как утверждают анонимные источники, у США нет никаких указаний на то, что прекращение обмена разведданными напрямую повлияло на российские атаки.

Инсайдеры журналистов также уверяют, что эти большие атаки, возможно, были спланированы до прекращения передачи разведданных и помощи.

Другие американские СМИ утверждают, что решение Трампа уже привело к гибели сотен украинских воинов за последние дни.

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