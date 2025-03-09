Starlink для ВСУ. В Польше жестко ответили на угрозы Маска

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink основой украинской армии и пригрозил ее потенциальным отключением.
Главные тезисы
- Польша готова искать альтернативных поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным в контексте поставок Starlink для Украины.
- Сикорский напомнил, что именно Варшава оплачивает Starlink для Украины.
Сикорский поставил Маска на место
Глава Министерства иностранных дел Польши не скрывает, что его возмутили новые скандальные заявления члена команды президента США Илона Маска.
Последний начал утверждать, что именно его система Starlink является основой украинской армии.
После этого Радослав Сикорский публично объявил, что Польша будет искать альтернативных поставщиков, если Илон Маск снова пойдет против Украины:
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