Starlink для ВСУ. В Польше жестко ответили на угрозы Маска
Категория
Мир
Дата публикации

Starlink для ВСУ. В Польше жестко ответили на угрозы Маска

Сикорский
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Источник:  online.ua

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink основой украинской армии и пригрозил ее потенциальным отключением.

Главные тезисы

  • Польша готова искать альтернативных поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным в контексте поставок Starlink для Украины.
  • Сикорский напомнил, что именно Варшава оплачивает Starlink для Украины.

Сикорский поставил Маска на место

Глава Министерства иностранных дел Польши не скрывает, что его возмутили новые скандальные заявления члена команды президента США Илона Маска.

Последний начал утверждать, что именно его система Starlink является основой украинской армии.

Вся их линия фронта развалится, если я ее выключу. От чего меня тошнит — это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась. Мир сейчас!

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер и члены команды Дональда Трампа

Фото: скриншот

После этого Радослав Сикорский публично объявил, что Польша будет искать альтернативных поставщиков, если Илон Маск снова пойдет против Украины:

Старлинки для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других, — подчеркнул дипломат.

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