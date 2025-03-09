Starlink для ВСУ. В Польше жестко ответили на угрозы Маска

Вся их линия фронта развалится, если я ее выключу. От чего меня тошнит — это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась. Мир сейчас!