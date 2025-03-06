Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat планує замінити Starlink в Україні
Категорія
Технології
Дата публікації

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat планує замінити Starlink в Україні

Eutelsat
Джерело:  Bloomberg

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців.

Головні тези:

  • Eutelsat планує замінити Starlink в Україні через скорочення підтримки США, активізуючи переговори з Європейським Союзом.
  • Французький оператор працює над постачанням стандартних та військових терміналів, плануючи доставити 40 тис терміналів до України.
  • Starlink використовувався українськими військовими, але Eutelsat прагне забезпечити послуги без можливих перебоїв.

Eutelsat планує замінити Starlink в Україні

Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA активізує переговори з Європейським Союзом щодо заміни супутникової мережі Starlink в Україні після того, як США почали скорочувати свою підтримку.

6 березня генеральна директорка Eutelsat, Єва Бернеке, заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що компанія вже має тисячі терміналів в Україні, хоча не всі вони підключені до мережі.

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців, щоб доставити 40 тис терміналів — кількість, яку наразі використовує Starlink в Україні.

Starlink став критично важливою послугою для українських військових у повномасштабній війні з Росією, оскільки велика частина інфраструктури зв'язку була знищена. Хоча багато терміналів Starlink фінансуються Європою, погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом викликає побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні послуг.

Eutelsat планує отримати фінансову та логістичну підтримку для швидкого нарощування кількості терміналів в Україні.

У компанії також зазначили, що їхня мережа OneWeb має понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 км, що забезпечує швидший зв'язок порівняно з нижчими орбітами Starlink.

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