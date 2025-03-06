Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat планує замінити Starlink в Україні

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців.

Eutelsat планує замінити Starlink в Україні

Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA активізує переговори з Європейським Союзом щодо заміни супутникової мережі Starlink в Україні після того, як США почали скорочувати свою підтримку.

6 березня генеральна директорка Eutelsat, Єва Бернеке, заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що компанія вже має тисячі терміналів в Україні, хоча не всі вони підключені до мережі.

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців, щоб доставити 40 тис терміналів — кількість, яку наразі використовує Starlink в Україні.

Starlink став критично важливою послугою для українських військових у повномасштабній війні з Росією, оскільки велика частина інфраструктури зв'язку була знищена. Хоча багато терміналів Starlink фінансуються Європою, погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом викликає побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні послуг. Поширити

Eutelsat планує отримати фінансову та логістичну підтримку для швидкого нарощування кількості терміналів в Україні.