Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat планує замінити Starlink в Україні

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців.
Головні тези:
- Eutelsat планує замінити Starlink в Україні через скорочення підтримки США, активізуючи переговори з Європейським Союзом.
- Французький оператор працює над постачанням стандартних та військових терміналів, плануючи доставити 40 тис терміналів до України.
- Starlink використовувався українськими військовими, але Eutelsat прагне забезпечити послуги без можливих перебоїв.
Eutelsat планує замінити Starlink в Україні
Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA активізує переговори з Європейським Союзом щодо заміни супутникової мережі Starlink в Україні після того, як США почали скорочувати свою підтримку.
6 березня генеральна директорка Eutelsat, Єва Бернеке, заявила в інтерв'ю Bloomberg TV, що компанія вже має тисячі терміналів в Україні, хоча не всі вони підключені до мережі.
Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців, щоб доставити 40 тис терміналів — кількість, яку наразі використовує Starlink в Україні.
Eutelsat планує отримати фінансову та логістичну підтримку для швидкого нарощування кількості терміналів в Україні.
У компанії також зазначили, що їхня мережа OneWeb має понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 км, що забезпечує швидший зв'язок порівняно з нижчими орбітами Starlink.
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