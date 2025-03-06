Французский оператор спутниковой связи Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине

Eutelsat работает над поставкой как стандартных, так и военных терминалов, и ожидает, что на это уйдет несколько месяцев.
Главные тезисы
- Оператор Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине в связи с сокращением поддержки со стороны США и активизирует переговоры с Европейским Союзом.
- Компания Eutelsat готова доставить 40 тыс как стандартных, так и военных терминалов в Украину, чтобы обеспечить бесперебойную связь, необходимую для украинских военных.
- Ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения относительно возможных проблем в поставке услуг Starlink, что делает замену спутниковой сети актуальной.
Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине
Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA активизирует переговоры с Европейским Союзом по замене спутниковой сети Starlink в Украине после того, как США начали сокращать свою поддержку.
6 марта генеральный директор Eutelsat, Ева Бернеке, заявила в интервью Bloomberg TV, что компания уже имеет тысячи терминалов в Украине, хотя не все они подключены к сети.
Eutelsat работает над поставкой как стандартных, так и военных терминалов, и ожидает, что на это понадобится несколько месяцев, чтобы доставить 40 тыс. терминалов — количество, которое в настоящее время использует Starlink в Украине.
Eutelsat планирует получить финансовую и логистическую поддержку для быстрого наращивания терминалов в Украине.
В компании также отметили, что их сеть OneWeb имеет более 600 спутников на орбите на высоте 1200 км, что обеспечивает более быструю связь по сравнению с более низкими орбитами Starlink.
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