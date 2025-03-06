Французский оператор спутниковой связи Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине
Категория
Технологии
Дата публикации

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине

Eutelsat
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Источник:  Bloomberg

Eutelsat работает над поставкой как стандартных, так и военных терминалов, и ожидает, что на это уйдет несколько месяцев.

Главные тезисы

  • Оператор Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине в связи с сокращением поддержки со стороны США и активизирует переговоры с Европейским Союзом.
  • Компания Eutelsat готова доставить 40 тыс как стандартных, так и военных терминалов в Украину, чтобы обеспечить бесперебойную связь, необходимую для украинских военных.
  • Ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения относительно возможных проблем в поставке услуг Starlink, что делает замену спутниковой сети актуальной.

Eutelsat планирует заменить Starlink в Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA активизирует переговоры с Европейским Союзом по замене спутниковой сети Starlink в Украине после того, как США начали сокращать свою поддержку.

6 марта генеральный директор Eutelsat, Ева Бернеке, заявила в интервью Bloomberg TV, что компания уже имеет тысячи терминалов в Украине, хотя не все они подключены к сети.

Eutelsat работает над поставкой как стандартных, так и военных терминалов, и ожидает, что на это понадобится несколько месяцев, чтобы доставить 40 тыс. терминалов — количество, которое в настоящее время использует Starlink в Украине.

Starlink стал критически важной услугой для украинских военных в полномасштабной войне с Россией, поскольку большая часть инфраструктуры связи была уничтожена. Хотя многие терминалы Starlink финансируются по Европе, ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения относительно возможных перебоев в поставке услуг.

Eutelsat планирует получить финансовую и логистическую поддержку для быстрого наращивания терминалов в Украине.

В компании также отметили, что их сеть OneWeb имеет более 600 спутников на орбите на высоте 1200 км, что обеспечивает более быструю связь по сравнению с более низкими орбитами Starlink.

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