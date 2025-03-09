Маск неожиданно пообещал никогда не выключать Starlink Украине

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, насколько бы он ни соглашался с политикой Украины.
Главные тезисы
- Илон Маск гарантирует, что Starlink не будет отключен для Украины ни при каких обстоятельствах, даже в случае политических разногласий.
- Отказ Маска от выключения Starlink для Украины обусловлен необходимостью обеспечения надежной связи страны и защиты от возможных вмешательств.
- Резкую реакцию на заявление Маска продемонстрировали представители Польши, оплачивающей услуги Starlink для Украины.
Маск сделал заявление насчет Starlink для Украины
Свой комментарий он оставил в соцсети Х.
По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи упадут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.
Exactly!— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.
I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!
We would never…
Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем, — резюмировал он.
Хотя ранее Маск набросился с оскорблениями на главу польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который напомнил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши и что это около 50 млн долл. в год.
Комментарии Сикорского вызвали бурную реакцию со стороны американского миллиардера, прокомментировавшего его слова на своей странице в соцсети Х.
Молчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink.
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