Маск неожиданно пообещал никогда не выключать Starlink Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Маск неожиданно пообещал никогда не выключать Starlink Украине

Маск
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Источник:  online.ua

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, насколько бы он ни соглашался с политикой Украины.

Главные тезисы

  • Илон Маск гарантирует, что Starlink не будет отключен для Украины ни при каких обстоятельствах, даже в случае политических разногласий.
  • Отказ Маска от выключения Starlink для Украины обусловлен необходимостью обеспечения надежной связи страны и защиты от возможных вмешательств.
  • Резкую реакцию на заявление Маска продемонстрировали представители Польши, оплачивающей услуги Starlink для Украины.

Маск сделал заявление насчет Starlink для Украины

Свой комментарий он оставил в соцсети Х.

Чтобы быть предельно ясным, как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы.

Илон Маск

Илон Маск

Миллиардер

По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи упадут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.

Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем, — резюмировал он.

Хотя ранее Маск набросился с оскорблениями на главу польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который напомнил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши и что это около 50 млн долл. в год.

Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков, — заметил Сикорский.

Комментарии Сикорского вызвали бурную реакцию со стороны американского миллиардера, прокомментировавшего его слова на своей странице в соцсети Х.

Молчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink.

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