Маск неожиданно пообещал никогда не выключать Starlink Украине

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, насколько бы он ни соглашался с политикой Украины.

Маск сделал заявление насчет Starlink для Украины

Свой комментарий он оставил в соцсети Х.

Чтобы быть предельно ясным, как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Илон Маск Миллиардер

По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи упадут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим как козырем, — резюмировал он.

Хотя ранее Маск набросился с оскорблениями на главу польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который напомнил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши и что это около 50 млн долл. в год.

Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков, — заметил Сикорский. Поделиться

Комментарии Сикорского вызвали бурную реакцию со стороны американского миллиардера, прокомментировавшего его слова на своей странице в соцсети Х.