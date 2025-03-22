Италия не спешит подписывать соглашение с Маском насчет Starlink — какая причина
Категория
Мир
Дата публикации

Италия не спешит подписывать соглашение с Маском насчет Starlink — какая причина

Маск
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Источник:  La Repubblica

Контракт на несколько миллиардов предполагал, что Starlink обеспечит надежной связью итальянские посольства за границей, а также итальянскую армию. Однако сейчас переговоры по этому поводу "на паузе".

Главные тезисы

  • Италия заморозила переговоры с SpaceX о Starlink из-за скандалов, связанных с Илоном Маском.
  • Оппозиция выступает против подписания соглашения из-за угроз отключения Starlink для Украины, использующей его для защиты от российской агрессии.
  • Премьер-министр Италии столкнулась с критикой за стремление заключить контракт с SpaceX, пытаясь поддерживать отношения с Маском.

Италия передумала подписывать контракт с Маском

Правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима.

Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Все остановилось, — сказал он, уточнив, что подразумевает "технические дискуссии" вокруг возможного соглашения по использованию спутниковой системы Starlink правительственными учреждениями Италии.

По словам Крозетто, обсуждению сделки помешали многочисленные скандалы вокруг владельца компании Илона Маска.

Как отмечает Politico, новость о возможном соглашении итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в январе. Премьер-министр Джорджия Мелони, которая сама принадлежит к правому политическому спектру, пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа и непосредственно с Маском.

Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX.

Оппозиционные политики призвали отменить дальнейшие переговоры, прямо ссылаясь на озвученные Маском угрозы отключить Starlink для Украины, нуждающейся в его защите от российской агрессии.

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