Италия не спешит подписывать соглашение с Маском насчет Starlink — какая причина

Контракт на несколько миллиардов предполагал, что Starlink обеспечит надежной связью итальянские посольства за границей, а также итальянскую армию. Однако сейчас переговоры по этому поводу "на паузе".
Главные тезисы
- Италия заморозила переговоры с SpaceX о Starlink из-за скандалов, связанных с Илоном Маском.
- Оппозиция выступает против подписания соглашения из-за угроз отключения Starlink для Украины, использующей его для защиты от российской агрессии.
- Премьер-министр Италии столкнулась с критикой за стремление заключить контракт с SpaceX, пытаясь поддерживать отношения с Маском.
Италия передумала подписывать контракт с Маском
Правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима.
Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
По словам Крозетто, обсуждению сделки помешали многочисленные скандалы вокруг владельца компании Илона Маска.
Как отмечает Politico, новость о возможном соглашении итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в январе. Премьер-министр Джорджия Мелони, которая сама принадлежит к правому политическому спектру, пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа и непосредственно с Маском.
Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX.
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