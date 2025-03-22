Италия не спешит подписывать соглашение с Маском насчет Starlink — какая причина

Контракт на несколько миллиардов предполагал, что Starlink обеспечит надежной связью итальянские посольства за границей, а также итальянскую армию. Однако сейчас переговоры по этому поводу "на паузе".

Италия передумала подписывать контракт с Маском

Правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима.

Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Все остановилось, — сказал он, уточнив, что подразумевает "технические дискуссии" вокруг возможного соглашения по использованию спутниковой системы Starlink правительственными учреждениями Италии. Поделиться

По словам Крозетто, обсуждению сделки помешали многочисленные скандалы вокруг владельца компании Илона Маска.

Как отмечает Politico, новость о возможном соглашении итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в январе. Премьер-министр Джорджия Мелони, которая сама принадлежит к правому политическому спектру, пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа и непосредственно с Маском.

Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX.