Інвестор Tesla заявив про кризу в компанії через дії Ілона Маска
Категорія
Технології
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Інвестор Tesla заявив про кризу в компанії через дії Ілона Маска

Ілон Маск
Джерело:  Sky News

На переконання інвестора Tesla Росса Гербера, американський мільярдер Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора компанії, адже за короткий період часу він не лише знищив її репутацію, а й спровокував обвал продажів.

Головні тези:

  • Інвестор наголосив на необхідності вибору: Маск повертається на посаду генерального директора Tesla або зосереджується на роботі в уряді США.
  • Репутаційні удари по Tesla, спровоковані діями Маска, призвели до стрімкого падіння продажів.

Tesla на межі краху через Маска та його витівки

Після того, як Ілон Маск приєднався до команди президента США Дональда Трампа, справи у Tesla дійсно пішли шкереберть.

На тлі останніх подій інвестор Росс Гербер звернувся до американського мільярдера й закликав його визначитися і зробити вірний вибір.

Настав час комусь керувати Tesla. Цим бізнесом занадто довго нехтували. Tesla робить занадто багато важливих речей, тому або Ілон повинен повернутися в Tesla і стати її генеральним директором, відмовившись від інших робіт, або він повинен зосередитися на уряді і продовжувати робити те, що він робить, але знайти відповідного генерального директора Tesla, — наголосив Гербер.

Інвестор закликав не ігнорувати той факт, що скандальні заяви та рішення Ілона Маска, а також його співпраця з Трампом, стали репутаційними удари для усієї команди Tesla.

Він також наголосив, що репутація компанії була просто знищена.

Продажі стрімко падають, тож так, це криза. Ви буквально не можете продати найкращий продукт на ринку, тому що генеральний директор викликає розбіжності, — заявив Гербер.

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