Інвестор Tesla заявив про кризу в компанії через дії Ілона Маска

На переконання інвестора Tesla Росса Гербера, американський мільярдер Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора компанії, адже за короткий період часу він не лише знищив її репутацію, а й спровокував обвал продажів.

Tesla на межі краху через Маска та його витівки

Після того, як Ілон Маск приєднався до команди президента США Дональда Трампа, справи у Tesla дійсно пішли шкереберть.

На тлі останніх подій інвестор Росс Гербер звернувся до американського мільярдера й закликав його визначитися і зробити вірний вибір.

Настав час комусь керувати Tesla. Цим бізнесом занадто довго нехтували. Tesla робить занадто багато важливих речей, тому або Ілон повинен повернутися в Tesla і стати її генеральним директором, відмовившись від інших робіт, або він повинен зосередитися на уряді і продовжувати робити те, що він робить, але знайти відповідного генерального директора Tesla, — наголосив Гербер. Поширити

Інвестор закликав не ігнорувати той факт, що скандальні заяви та рішення Ілона Маска, а також його співпраця з Трампом, стали репутаційними удари для усієї команди Tesla.

Він також наголосив, що репутація компанії була просто знищена.