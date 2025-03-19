Інвестор Tesla заявив про кризу в компанії через дії Ілона Маска

На переконання інвестора Tesla Росса Гербера, американський мільярдер Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора компанії, адже за короткий період часу він не лише знищив її репутацію, а й спровокував обвал продажів.
Головні тези:
- Інвестор наголосив на необхідності вибору: Маск повертається на посаду генерального директора Tesla або зосереджується на роботі в уряді США.
- Репутаційні удари по Tesla, спровоковані діями Маска, призвели до стрімкого падіння продажів.
Tesla на межі краху через Маска та його витівки
Після того, як Ілон Маск приєднався до команди президента США Дональда Трампа, справи у Tesla дійсно пішли шкереберть.
На тлі останніх подій інвестор Росс Гербер звернувся до американського мільярдера й закликав його визначитися і зробити вірний вибір.
Інвестор закликав не ігнорувати той факт, що скандальні заяви та рішення Ілона Маска, а також його співпраця з Трампом, стали репутаційними удари для усієї команди Tesla.
Він також наголосив, що репутація компанії була просто знищена.
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