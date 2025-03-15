Місія на Марс. Маск визначив дату запуску ракети Starship
Категорія
Наука та медицина
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Місія на Марс. Маск визначив дату запуску ракети Starship

Starship
Джерело:  online.ua

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував запуск ракети Starship на Марс наприкінці 2026 року.

Головні тези:

  • SpaceX планує запустити ракету Starship на Марс наприкінці 2026 року, що буде першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.
  • Ракета Starship пройде серію п'яти місій на Марс для вивчення поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих посадок.
  • Ілон Маск розробляє Starship як ключову складову планів SpaceX з освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.

Маск оголосив дату запуску ракети на Марс

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Starship відправляється на Марс наприкінці наступного року.

Ілон Маск

Ілон Маск

Американський мільярдер

На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.

Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже у 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік.

За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.

Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставлення вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей.

Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.

У вересні 2024 року Ілон Маск оголосив, що SpaceX планує запустити близько п'яти Starship на Марс протягом наступних двох років з метою вивчення його поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих місій.

Уже цьогоріч 6 березня SpaceX провела восьме випробування своєї ракети Starship. Під час польоту вона вибухнула, внаслідок чого в деяких аеропортах Техасу затримували рейси.

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