Місія на Марс. Маск визначив дату запуску ракети Starship

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував запуск ракети Starship на Марс наприкінці 2026 року.

Маск оголосив дату запуску ракети на Марс

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Starship відправляється на Марс наприкінці наступного року. Ілон Маск Американський мільярдер

На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.

Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже у 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік. Поширити

За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставлення вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей.

Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.

У вересні 2024 року Ілон Маск оголосив, що SpaceX планує запустити близько п'яти Starship на Марс протягом наступних двох років з метою вивчення його поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих місій.