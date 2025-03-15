Місія на Марс. Маск визначив дату запуску ракети Starship

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував запуск ракети Starship на Марс наприкінці 2026 року.
Головні тези:
- SpaceX планує запустити ракету Starship на Марс наприкінці 2026 року, що буде першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.
- Ракета Starship пройде серію п'яти місій на Марс для вивчення поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих посадок.
- Ілон Маск розробляє Starship як ключову складову планів SpaceX з освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.
Маск оголосив дату запуску ракети на Марс
Про це він написав у своїй соцмережі Х.
На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.
За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.
Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025
If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN
Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставлення вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей.
Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.
У вересні 2024 року Ілон Маск оголосив, що SpaceX планує запустити близько п'яти Starship на Марс протягом наступних двох років з метою вивчення його поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих місій.
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