Миссия на Марс. Маск определил дату запуска ракеты Starship

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск ракеты Starship на Марс в конце 2026 года.
Главные тезисы
- SpaceX планирует запустить ракету Starship на Марс в конце 2026 года, отмечая этот событие первым шагом к высадке людей на планету.
- Ракета Starship пройдет серию пяти миссий на Марс для изучения поверхности и подготовки к пилотируемым посадкам.
- Илон Маск видит разработку Starship как ключевой этап в освоении Марса и колонизации других планет, планируя успешные посадки роботов и людей в ближайшем будущем.
Маск объявил дату запуска ракеты на Марс
Об этом он написал в своей соцсети Х.
На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом по пути к высадке людей на красную планету.
По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут являться важными этапами для подготовки к высадке людей.
Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025
If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN
Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль, разработанный компанией SpaceX для выполнения различных миссий, от доставки грузов до околоземных орбит до межпланетных путешествий.
Разработка Starship является ключевым этапом в планах Илона Маска по освоению Марса и колонизации других планет Солнечной системы.
В сентябре 2024 года Илон Маск объявил, что SpaceX планирует запустить около пяти Starship на Марс в течение следующих двух лет с целью изучения его поверхности и подготовки к предстоящим пилотируемым миссиям.
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