Миссия на Марс. Маск определил дату запуска ракеты Starship
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Миссия на Марс. Маск определил дату запуска ракеты Starship

Ракета
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Источник:  online.ua

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск ракеты Starship на Марс в конце 2026 года.

Главные тезисы

  • SpaceX планирует запустить ракету Starship на Марс в конце 2026 года, отмечая этот событие первым шагом к высадке людей на планету.
  • Ракета Starship пройдет серию пяти миссий на Марс для изучения поверхности и подготовки к пилотируемым посадкам.
  • Илон Маск видит разработку Starship как ключевой этап в освоении Марса и колонизации других планет, планируя успешные посадки роботов и людей в ближайшем будущем.

Маск объявил дату запуска ракеты на Марс

Об этом он написал в своей соцсети Х.

Starship отправляется на Марс в конце следующего года.

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер

На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом по пути к высадке людей на красную планету.

Если эти посадки пройдут успешно, посадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятен 2031 год.

По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут являться важными этапами для подготовки к высадке людей.

Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль, разработанный компанией SpaceX для выполнения различных миссий, от доставки грузов до околоземных орбит до межпланетных путешествий.

Разработка Starship является ключевым этапом в планах Илона Маска по освоению Марса и колонизации других планет Солнечной системы.

В сентябре 2024 года Илон Маск объявил, что SpaceX планирует запустить около пяти Starship на Марс в течение следующих двух лет с целью изучения его поверхности и подготовки к предстоящим пилотируемым миссиям.

Уже 6 марта SpaceX провела восьмое испытание своей ракеты Starship. Во время полета она взорвалась, в результате чего в некоторых аэропортах Техаса задерживали рейсы.

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