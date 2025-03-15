Миссия на Марс. Маск определил дату запуска ракеты Starship

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск ракеты Starship на Марс в конце 2026 года.

Маск объявил дату запуска ракеты на Марс

Об этом он написал в своей соцсети Х.

Starship отправляется на Марс в конце следующего года. Илон Маск Американский миллиардер

На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом по пути к высадке людей на красную планету.

Если эти посадки пройдут успешно, посадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятен 2031 год. Поделиться

По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут являться важными этапами для подготовки к высадке людей.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025

Starship — это многоразовая ракета-носитель и космический корабль, разработанный компанией SpaceX для выполнения различных миссий, от доставки грузов до околоземных орбит до межпланетных путешествий.

Разработка Starship является ключевым этапом в планах Илона Маска по освоению Марса и колонизации других планет Солнечной системы.

В сентябре 2024 года Илон Маск объявил, что SpaceX планирует запустить около пяти Starship на Марс в течение следующих двух лет с целью изучения его поверхности и подготовки к предстоящим пилотируемым миссиям.