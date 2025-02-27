SpaceX отправила на Луну посадочный аппарат Athena

Посадочный аппарат Athena отправился на Луну

Ракета-нSpaceX в рамках миссии IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Athena осей Falcon 9 с Athena на борту стартовала с космодрома во Флориде в ночь на четверг, 27 февраля, по киевскому времени.

В настоящее время IM-2 следует к плато Монс Мутон, расположенному в южном полярном полюсе Луны. Ожидается, что посадочный аппарат попытается приземлиться на плато уже 6 марта.

Отмечается, что IM-2 несет с собой, в частности полезную нагрузку для NASA. Аппарат под названием Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) сможет бурить до глубины в один метр, чтобы обнаружить любой водяной лед или другие летучие вещества, которые там могут присутствовать.

Сам посадочный аппарат похож на первый аппарат компании IM-1 или Odysseus, приземлившийся на Луну почти ровно год назад. Поделиться

Однако ныне Intuitive Machines внесла ряд изменений в Athena, чтобы исправить проблемы, связанные с предыдущей миссией, в том числе не сработавший лазерный высотомер. Это в свою очередь привело к жесткой посадке аппарата, из-за чего он опрокинулся на бок.