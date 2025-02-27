SpaceX отправила на Луну посадочный аппарат Athena
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

SpaceX отправила на Луну посадочный аппарат Athena

Athena
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Источник:  SpaceX

Американская компания SpaceX в рамках миссии IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Athena от личной компании Intuitive Machines.

Главные тезисы

  • SpaceX успешно отправила на Луну посадочный аппарат Athena в рамках миссии IM-2 от Intuitive Machines.
  • Посадочный аппарат проведет исследование водного льда и летучих веществ на плато Монс Мутон.
  • Инженеры компании Intuitive Machines усовершенствовали посадочный аппарат Athena, учитывая опыт предыдущей миссии и внедрив изменения для успешной посадки.

Посадочный аппарат Athena отправился на Луну

Ракета-нSpaceX в рамках миссии IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Athena осей Falcon 9 с Athena на борту стартовала с космодрома во Флориде в ночь на четверг, 27 февраля, по киевскому времени.

В настоящее время IM-2 следует к плато Монс Мутон, расположенному в южном полярном полюсе Луны. Ожидается, что посадочный аппарат попытается приземлиться на плато уже 6 марта.

Отмечается, что IM-2 несет с собой, в частности полезную нагрузку для NASA. Аппарат под названием Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) сможет бурить до глубины в один метр, чтобы обнаружить любой водяной лед или другие летучие вещества, которые там могут присутствовать.

Сам посадочный аппарат похож на первый аппарат компании IM-1 или Odysseus, приземлившийся на Луну почти ровно год назад.

Однако ныне Intuitive Machines внесла ряд изменений в Athena, чтобы исправить проблемы, связанные с предыдущей миссией, в том числе не сработавший лазерный высотомер. Это в свою очередь привело к жесткой посадке аппарата, из-за чего он опрокинулся на бок.

Среди прочего Athena перевозит несколько коммерческих полезных грузов, включая аппарат Micro Nova Hopper от Intuitive Machines. Он будет передвигаться по поверхности Луны, прыгая с помощью собственной силовой установки.

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