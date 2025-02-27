SpaceX отправила на Луну посадочный аппарат Athena

Американская компания SpaceX в рамках миссии IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Athena от личной компании Intuitive Machines.
Главные тезисы
- SpaceX успешно отправила на Луну посадочный аппарат Athena в рамках миссии IM-2 от Intuitive Machines.
- Посадочный аппарат проведет исследование водного льда и летучих веществ на плато Монс Мутон.
- Инженеры компании Intuitive Machines усовершенствовали посадочный аппарат Athena, учитывая опыт предыдущей миссии и внедрив изменения для успешной посадки.
Посадочный аппарат Athena отправился на Луну
Ракета-нSpaceX в рамках миссии IM-2 отправила на Луну посадочный аппарат Athena осей Falcon 9 с Athena на борту стартовала с космодрома во Флориде в ночь на четверг, 27 февраля, по киевскому времени.
В настоящее время IM-2 следует к плато Монс Мутон, расположенному в южном полярном полюсе Луны. Ожидается, что посадочный аппарат попытается приземлиться на плато уже 6 марта.
Отмечается, что IM-2 несет с собой, в частности полезную нагрузку для NASA. Аппарат под названием Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) сможет бурить до глубины в один метр, чтобы обнаружить любой водяной лед или другие летучие вещества, которые там могут присутствовать.
Однако ныне Intuitive Machines внесла ряд изменений в Athena, чтобы исправить проблемы, связанные с предыдущей миссией, в том числе не сработавший лазерный высотомер. Это в свою очередь привело к жесткой посадке аппарата, из-за чего он опрокинулся на бок.
Среди прочего Athena перевозит несколько коммерческих полезных грузов, включая аппарат Micro Nova Hopper от Intuitive Machines. Он будет передвигаться по поверхности Луны, прыгая с помощью собственной силовой установки.
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