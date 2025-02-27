Американська компанія SpaceX у рамках місії IM-2 відправила на Місяць посадковий апарат Athena від приватної компанії Intuitive Machines.
Головні тези:
- SpaceX відправила на Місяць посадковий апарат Athena в рамках місії IM-2.
- Посадковий апарат приземлиться на плато Монс Мутон та проведе дослідження водного льоду і летких речовин.
- Intuitive Machines внесла зміни в Athena, враховуючи попередні проблеми та вдосконаливши обладнання для успішної місії на Місяць.
Посадковий апарат Athena відправився на Місяць
Ракета-нSpaceX у рамках місії IM-2 відправила на Місяць посадковий апарат Athena осій Falcon 9 із Athena на борту стартувала з космодрому у Флориді у ніч проти четверга, 27 лютого, за київським часом.
Нині IM-2 прямує до плато Монс Мутон, яке розташоване у південному полярному полюсі Місяця. Очікується, що посадковий апарат спробує приземлитися на цьому плато вже 6 березня.
Зазначається, що IM-2 несе з собою, зокрема, корисне навантаження для NASA. Апарат під назвою Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) зможе бурити до глибини в один метр, щоб виявити будь-який водяний лід або інші леткі речовини, які там можуть бути присутні.
Проте нині Intuitive Machines внесла ряд змін в Athena, щоб виправити проблеми, пов’язані з попередньою місією, зокрема лазерний висотомір, який тоді не спрацював. Це своєю чергою призвело до жорсткої посадки апарату, через що він перекинувся на бік.
Серед іншого, Athena перевозить кілька комерційних корисних вантажів, включаючи апарат Micro Nova Hopper від Intuitive Machines. Він пересуватиметься по поверхні Місяця, стрибаючи за допомогою власної силової установки.
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