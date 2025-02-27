SpaceX відправила на Місяць посадковий апарат Athena

Американська компанія SpaceX у рамках місії IM-2 відправила на Місяць посадковий апарат Athena від приватної компанії Intuitive Machines.

Посадковий апарат Athena відправився на Місяць

Ракета-нSpaceX у рамках місії IM-2 відправила на Місяць посадковий апарат Athena осій Falcon 9 із Athena на борту стартувала з космодрому у Флориді у ніч проти четверга, 27 лютого, за київським часом.

Нині IM-2 прямує до плато Монс Мутон, яке розташоване у південному полярному полюсі Місяця. Очікується, що посадковий апарат спробує приземлитися на цьому плато вже 6 березня.

Зазначається, що IM-2 несе з собою, зокрема, корисне навантаження для NASA. Апарат під назвою Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) зможе бурити до глибини в один метр, щоб виявити будь-який водяний лід або інші леткі речовини, які там можуть бути присутні.

Сам посадковий апарат схожий на перший апарат компанії IM-1 або Odysseus, який приземлився на Місяць майже рівно рік тому. Поширити

Проте нині Intuitive Machines внесла ряд змін в Athena, щоб виправити проблеми, пов’язані з попередньою місією, зокрема лазерний висотомір, який тоді не спрацював. Це своєю чергою призвело до жорсткої посадки апарату, через що він перекинувся на бік.