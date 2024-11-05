SpaceX провела успішний запуск першого у світі супутника з дерева ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

SpaceX провела успішний запуск першого у світі супутника з дерева ― відео

Дерев'яний супутник
Джерело:  Reuters

Компанія SpaceX у рамках дослідження з використання деревини для виготовлення космічних апаратів,  що будуть працювати на орбітах Місяця та Марса, 5 жовтня запустила у космос перший у світі дерев'яний супутник. 

Головні тези:

  • SpaceX здійснила успішний запуск першого у світі дерев'яного супутника.
  • Дерев'яний супутник LignoSat був запущений на висоту приблизно 400 км над Землею з метою вивчення потенціалу відновлювальних матеріалів у космосі.
  • За допомогою деревини у майбутньому можна буде спроектувати більш екологічні космічні апарати, що завдають мінімальний вплив на навколишнє середовище.
  • Японські вчені планують розробляти сертифіковані NASA дерев'яні супутники з метою довести їх ефективність у космічних місіях.
  • У майбутньому дерев'яні супутники можуть замінити традиційні металеві, які викликають забруднення атмосфери.

Що відомо про запуск SpaceX першого дерев’яного супутника у космос

Зазначається, що перший у світі дерев’яний супутник був виготовлений розробниками з Японії.

Його розробили дослідники з Кіотського університету спільно з фахівцями з будівельної компанії Sumitomo Forestry (1911.T).

У рамках місії SpaceX супутник доставили на МКС, а після цього вивели на орбіту на висоті приблизно 400 км над Землею.

Супутник, що отримав назву LignoSat, що з латинської означає “дерево”, за розмірами уміщується на долоні та має продемонструвати потенціал відновлювальних матеріалів у космосі.

За допомогою деревини, матеріалу, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити та працювати в космосі завжди, — пояснює астронавт Такао Дої, який здійснював політ на космічному шатлі та займається вивченням діяльності людини у космосі в Кіотському університеті.

Що кажуть розробники першого дерев’яного супутника у світі

Команда японських розробників, серед яких і Такао Дої, планує продовжувати розробку сертифікованих NASA дерев’яних супутників з метою довести, що цей матеріал можна ефективно використовувати у космосі.

На початку 1900-х років літаки робили з дерева. Дерев'яний супутник теж може працювати, — переконаний професор лісівництва Кіотського університету Кодзі Мурата.

За його словами, у космосі деревина існуватиме довше, ніж на Землі, адже там не має води та кисню, до яких вона вразлива.

Японські науковці також зазначають, що супутник з деревини чинитиме мінімальний вплив на навколишнє середовище.

За словами Такао Дої, традиційні супутники з металу утворюють частинки оксиду алюмінію, коли входять у атмосферу, однак дерев’яні супутники згоряють, майже не призводячи до забруднення атмосфери.

У майбутньому металеві супутники можуть бути заборонені. Якщо ми зможемо довести, що наш перший дерев'яний супутник працює, ми хочемо запропонувати його компанії SpaceX Ілона Маска, — ділиться планами Дої.

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