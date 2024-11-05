Компанія SpaceX у рамках дослідження з використання деревини для виготовлення космічних апаратів, що будуть працювати на орбітах Місяця та Марса, 5 жовтня запустила у космос перший у світі дерев'яний супутник.
Головні тези:
- SpaceX здійснила успішний запуск першого у світі дерев'яного супутника.
- Дерев'яний супутник LignoSat був запущений на висоту приблизно 400 км над Землею з метою вивчення потенціалу відновлювальних матеріалів у космосі.
- За допомогою деревини у майбутньому можна буде спроектувати більш екологічні космічні апарати, що завдають мінімальний вплив на навколишнє середовище.
- Японські вчені планують розробляти сертифіковані NASA дерев'яні супутники з метою довести їх ефективність у космічних місіях.
- У майбутньому дерев'яні супутники можуть замінити традиційні металеві, які викликають забруднення атмосфери.
Що відомо про запуск SpaceX першого дерев’яного супутника у космос
Зазначається, що перший у світі дерев’яний супутник був виготовлений розробниками з Японії.
Його розробили дослідники з Кіотського університету спільно з фахівцями з будівельної компанії Sumitomo Forestry (1911.T).
У рамках місії SpaceX супутник доставили на МКС, а після цього вивели на орбіту на висоті приблизно 400 км над Землею.
Супутник, що отримав назву LignoSat, що з латинської означає “дерево”, за розмірами уміщується на долоні та має продемонструвати потенціал відновлювальних матеріалів у космосі.
Що кажуть розробники першого дерев’яного супутника у світі
Команда японських розробників, серед яких і Такао Дої, планує продовжувати розробку сертифікованих NASA дерев’яних супутників з метою довести, що цей матеріал можна ефективно використовувати у космосі.
За його словами, у космосі деревина існуватиме довше, ніж на Землі, адже там не має води та кисню, до яких вона вразлива.
Японські науковці також зазначають, що супутник з деревини чинитиме мінімальний вплив на навколишнє середовище.
За словами Такао Дої, традиційні супутники з металу утворюють частинки оксиду алюмінію, коли входять у атмосферу, однак дерев’яні супутники згоряють, майже не призводячи до забруднення атмосфери.
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