У NASA планують відправити місію на супутник Юпітера Європу для оцінки придатності до життя.
Головні тези:
- Місія Europa Clipper NASA на супутник Юпітера Європу показує інтерес до оцінки придатності супутника для життя.
- Європа має океан льоду, який приховує потенційно придатний для існування життя підземний океан.
- Плани місії включають пошук органічних сполук та газів для визначення придатності супутника Юпітера до життя.
- Європа, близька за розміром до Місяця, може мати умови для виникнення життя за участю сонячного випромінювання для забезпечення енергії.
- Можливість виявлення життя на супутнику Юпітера Європи відкриває шлях для розширення нашого розуміння всесвіту та пошуку інших обітельних світів.
Що відомо про оцінку ймовірної придатності до життя супутника Юпітера Європи
Науковці зазначають, що на Європі міститься більше води, ніж на Землі.
Підкреслюється, що місія Europa Clipper має стартувати з Космічного центру Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом 14 жовтня.
Попередній пуск було скасавано через ураган “Мілтон”, який продовжує вирувати на території США.
Космічний корабель має подолати відстань у 3,2 млрд кілометрів та дістатись Європи у 2030 році.
Відомо, що 30-метровий космічний корабель вагою 6 тонн, обладнаний гігантськими сонячними панелями, які генеруватимуть необхідну кількість енергії.
Окрім цього корабель оснащений камерами для картографування поверхні супутника та радаром, щоб зазирнути під товстий льодовий покрив Європи.
У рамках місії проводитиметься пошук відбитків органічних сполук і газів для оцінки придатності супутника Юпітера до життя.
Чи може бути життя на Європі
Підкреслюється, що за попередніми спостереженнями, Європа містить гігантські потоки води та ознаки підземного океану глибиною у 129 км.
У цьому океані, як припускають астрофізики, може міститись більше солоної води, ніж у земному.
Однак це океан вкритий шаром льоду товщиною близько 20 км.
Розмір Європи близький до розміру Місяця і має потенціалі умови для виникнення життя.
Зазначається що під час запуску корабель зіткнеться з впливом екстремального рівня радіації, адже в Юпітера є надпотужне магнитне поле, що викидає заряджені частки у бік Європи.
Незважаючи на всю шкоду і небезпеку радіації, її можна використовувати у якості джерела енергії.
Якщо високоенергетичні частинки розщеплюють молекули води на кисень і водень у тонкій атмосфері Європи, частина кисню може досягти океану та реагувати з іншими хімічними речовинами, щоб забезпечити енергією чужорідні мікроби.
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