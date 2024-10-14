У NASA планують відправити місію на супутник Юпітера Європу для оцінки придатності до життя.

Що відомо про оцінку ймовірної придатності до життя супутника Юпітера Європи

Науковці зазначають, що на Європі міститься більше води, ніж на Землі.

Підкреслюється, що місія Europa Clipper має стартувати з Космічного центру Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом 14 жовтня.

Попередній пуск було скасавано через ураган “Мілтон”, який продовжує вирувати на території США.

Космічний корабель має подолати відстань у 3,2 млрд кілометрів та дістатись Європи у 2030 році.

Це шанс для нас дослідити не світ, який міг бути придатним для життя мільярди років тому, а світ, який може бути придатним для життя сьогодні, прямо зараз, — підкреслює науковий співробітник місії Курт Нібур. Поширити

Відомо, що 30-метровий космічний корабель вагою 6 тонн, обладнаний гігантськими сонячними панелями, які генеруватимуть необхідну кількість енергії.

Окрім цього корабель оснащений камерами для картографування поверхні супутника та радаром, щоб зазирнути під товстий льодовий покрив Європи.

У рамках місії проводитиметься пошук відбитків органічних сполук і газів для оцінки придатності супутника Юпітера до життя.

Чи може бути життя на Європі

Підкреслюється, що за попередніми спостереженнями, Європа містить гігантські потоки води та ознаки підземного океану глибиною у 129 км.

У цьому океані, як припускають астрофізики, може міститись більше солоної води, ніж у земному.

Однак це океан вкритий шаром льоду товщиною близько 20 км.

Вода необхідна для життя, яким ми його знаємо, і якщо ми збираємося знайти життя деінде в Сонячній системі, дуже ймовірно, що воно буде на крижаному супутнику, як цей, — припускає керівниця відділу космічної науки в NASA Великої Британії доктор Керолайн Харпер. Поширити

Розмір Європи близький до розміру Місяця і має потенціалі умови для виникнення життя.

Зазначається що під час запуску корабель зіткнеться з впливом екстремального рівня радіації, адже в Юпітера є надпотужне магнитне поле, що викидає заряджені частки у бік Європи.

Незважаючи на всю шкоду і небезпеку радіації, її можна використовувати у якості джерела енергії.

Якщо високоенергетичні частинки розщеплюють молекули води на кисень і водень у тонкій атмосфері Європи, частина кисню може досягти океану та реагувати з іншими хімічними речовинами, щоб забезпечити енергією чужорідні мікроби.