В NASA планируют отправить миссию на спутник Юпитера в Европу для оценки пригодности к жизни.
Главные тезисы
- Миссия Europa Clipper NASA на спутник Юпитера Европу показывает интерес к оценке пригодности спутника для жизни.
- Европа имеет океан льда, где скрывается потенциально подходящий для жизни подземный океан.
- Ученые рассматривают возможность обнаружения жизни на спутнике Юпитера Европы в рамках миссии Europa Clipper.
- Европа близка к размеру Луны и имеет условия для возникновения жизни с участием солнечного излучения, обеспечивающего энергию.
- Возможность расширения нашего понимания вселенной и поиска других обитаемых миров открывает путь для будущих исследований и колонизации.
Что известно об оценке вероятной пригодности к жизни спутника Юпитера Европы
Ученые отмечают, что в Европе содержится больше воды, чем на Земле.
Подчеркивается, что миссия Europa Clipper должна стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12.06 по местному времени 14 октября.
Предыдущий пуск был отменен из-за урагана "Милтон", который продолжает бурлить на территории США.
Космический корабль должен преодолеть расстояние в 3,2 млрд километров и добраться до Европы в 2030 году.
Известно, что 30-метровый космический корабль весом 6 тонн оборудован гигантскими солнечными панелями, которые будут генерировать необходимое количество энергии.
Кроме того, корабль оснащен камерами для картографирования поверхности спутника и радаром, чтобы заглянуть под толстый ледовый покров Европы.
В рамках миссии будет производиться поиск отпечатков органических соединений и газов для оценки пригодности спутника Юпитера к жизни.
Может ли быть жизнь в Европе
Подчеркивается, что по предварительным наблюдениям Европа содержит гигантские потоки воды и признаки подземного океана глубиной в 129 км.
В этом океане, как предполагают астрофизики, может содержаться больше соленой воды, чем в земном.
Однако этот океан покрыт слоем льда толщиной около 20 км.
Размер Европы близок к размеру Луны и имеет потенциальные условия для возникновения жизни.
Отмечается, что при запуске корабль столкнется с влиянием экстремального уровня радиации, ведь у Юпитера есть сверхмощное магнитное поле, выбрасывающее заряженные частицы в сторону Европы.
Несмотря на вред и опасность радиации, ее можно использовать в качестве источника энергии.
Если высокоэнергетические частицы расщепляют молекулы воды на кислород и водород в тонкой атмосфере Европы, то часть кислорода может достигнуть океана и реагировать с другими химическими веществами, чтобы обеспечить энергией чужеродные микробы.
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