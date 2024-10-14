NASA рассматривает возможность колонизации одного из спутников Юпитера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA рассматривает возможность колонизации одного из спутников Юпитера

NASA
Спутник Европа
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В NASA планируют отправить миссию на спутник Юпитера в Европу для оценки пригодности к жизни.

Главные тезисы

  • Миссия Europa Clipper NASA на спутник Юпитера Европу показывает интерес к оценке пригодности спутника для жизни.
  • Европа имеет океан льда, где скрывается потенциально подходящий для жизни подземный океан.
  • Ученые рассматривают возможность обнаружения жизни на спутнике Юпитера Европы в рамках миссии Europa Clipper.
  • Европа близка к размеру Луны и имеет условия для возникновения жизни с участием солнечного излучения, обеспечивающего энергию.
  • Возможность расширения нашего понимания вселенной и поиска других обитаемых миров открывает путь для будущих исследований и колонизации.

Что известно об оценке вероятной пригодности к жизни спутника Юпитера Европы

Ученые отмечают, что в Европе содержится больше воды, чем на Земле.

Подчеркивается, что миссия Europa Clipper должна стартовать из Космического центра Кеннеди во Флориде в 12.06 по местному времени 14 октября.

Предыдущий пуск был отменен из-за урагана "Милтон", который продолжает бурлить на территории США.

Космический корабль должен преодолеть расстояние в 3,2 млрд километров и добраться до Европы в 2030 году.

Это шанс для нас исследовать не мир, который мог быть пригоден для жизни миллиарды лет назад, а мир, который может быть пригоден для жизни сегодня прямо сейчас, — подчеркивает научный сотрудник миссии Курт Нибур.

Известно, что 30-метровый космический корабль весом 6 тонн оборудован гигантскими солнечными панелями, которые будут генерировать необходимое количество энергии.

Кроме того, корабль оснащен камерами для картографирования поверхности спутника и радаром, чтобы заглянуть под толстый ледовый покров Европы.

В рамках миссии будет производиться поиск отпечатков органических соединений и газов для оценки пригодности спутника Юпитера к жизни.

Может ли быть жизнь в Европе

Подчеркивается, что по предварительным наблюдениям Европа содержит гигантские потоки воды и признаки подземного океана глубиной в 129 км.

В этом океане, как предполагают астрофизики, может содержаться больше соленой воды, чем в земном.

Однако этот океан покрыт слоем льда толщиной около 20 км.

Вода необходима для жизни, которой мы ее знаем, и если мы собираемся найти жизнь где-нибудь в Солнечной системе, очень вероятно, что она будет на ледяном спутнике, как этот, — предполагает руководитель отдела космической науки в NASA Великобритании доктор Кэролайн Харпер.

Размер Европы близок к размеру Луны и имеет потенциальные условия для возникновения жизни.

Отмечается, что при запуске корабль столкнется с влиянием экстремального уровня радиации, ведь у Юпитера есть сверхмощное магнитное поле, выбрасывающее заряженные частицы в сторону Европы.

Несмотря на вред и опасность радиации, ее можно использовать в качестве источника энергии.

Если высокоэнергетические частицы расщепляют молекулы воды на кислород и водород в тонкой атмосфере Европы, то часть кислорода может достигнуть океана и реагировать с другими химическими веществами, чтобы обеспечить энергией чужеродные микробы.

Увлекательно полагать, что в течение следующего десятилетия мы сможем получить окончательные научные доказательства потенциала населенных миров за пределами нашей планеты, — предполагает Кэролайн Харпер.

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