NASA отправит "космическое послание" к океанскому спутнику Юпитера

Космический аппарат Europa Clipper, предназначенный для изучения океанского спутника Юпитера Европы, отправится в путешествие осенью этого года. На борту зонда будет находиться специальная танталовая пластина, на которой выгравирована информация о Земле и в частности то, как люди произносят слово вода.

NASA отправит послание к спутнику Юпитера

Танталовая пластина имеет размер 18 на 28 см и закроет собой отверстие в массивном металлическом хранилище космического аппарата Europa Clipper, в котором находятся научные приборы. Это защитит их от губительной радиации Юпитера. Зонд Europa Clipper доберется до Юпитера в 2030 году и совершит 49 близких облетов Европы, чтобы определить, существуют ли условия, которые могли бы поддерживать жизнь в океане под ледяной корой спутника.

С помощью нового послания для потенциальной внеземной цивилизации NASA продолжает практику, начатую еще в конце 70-х годов, когда на аппаратах Вояджер также были отправлены пластины с информацией о Земле и ее жителях.

Но в этот раз главная тема послания — это вода. По словам представителей NASA, таким образом они хотят отправить послание из одного водного мира другому. То есть это сообщение носит скорее символический характер, ведь зонд Europa Clipper не отправится в межзвездное пространство, а останется в пределах Солнечной системы, но возможно его все же встретят потенциальные инопланетяне.

На одной стороне пластины изображены рисунки, подчеркивающие связь Земли с Европой. Лингвисты также собрали записи слова вода, произнесенного на 103 языках. Затем аудиофайлы были превращены в формы сигналов или визуальное представление звуковых волн и выгравированы на пластине. Символ в центре знак воды на американском языке жестов.

На пластине выгравирован портрет планетолога Рона Грили, чьи исследования заложили основу для миссии Europa Clipper. Также выгравированы изображения, отсылаемые к радиочастотам, которые считаются пригодными для межзвездной связи, и к уравнению Дрейка, оценивающего возможность обнаружения развитых внеземных цивилизаций за пределами Земли.

Также на пластине размещен микрочип с записью имен более 2,6 млн человек, которые захотели, чтобы их имена улетели в Юпитер. Еще на платине выгравировано Стихотворение американской поэтессы Ады Лаймон, посвященное Европе.

В настоящее время завершается сборка зонда Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения NASA, и он должен отправиться к спутнику Юпитера в октябре этого года.

Ученые не ожидают обнаружить внеземную цивилизацию в подземном океане в Европе, но там все-таки может быть жизнь. Европа меньше Луны по размеру, но на ней вдвое больше воды, чем в океанах Земли.