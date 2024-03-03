Астрономы нашли новые спутники Нептуна и Урана
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Наука и медицина
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Астрономы нашли новые спутники Нептуна и Урана

Нептун
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Источник:  Carnegi Science

Внешние планеты Солнечной системы скрывают тайные спутники, о которых только что узнали ученые. С помощью наземных телескопов астрономы открыли три ранее неизвестных объекта: один вращается вокруг Урана, а еще два вокруг Нептуна.

Ученые открыли три новых спутника Урана и Нептуна

Таким образом, официальное количество спутников Урана выросло до 28, а Нептуна — до 16. И хотя это не дотягивает до количества Юпитера и Сатурна, это все равно гораздо больше, чем у других планет Солнечной системы.

Спутники еще не получили официальных названий, но в соответствии с конвенцией о названиях для обеих планет новый урановый объект получит имя из произведений Шекспира, а нептуновые назовут в честь морской богини Нереиды по греческой мифологии.

Три новооткрытых спутника являются самыми слабыми из тех, что когда-либо находили вокруг этих двух ледяных планет-гигантов с помощью наземных телескопов. Чтобы обнаружить такие слабые объекты, понадобилась специальная обработка изображений, – говорит астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги.

Открытие новых спутников не является чем-то необычным в современной астрономии. Степень того, как наши технологии и методы изучения космоса становятся все более совершенными, растет и наша способность находить маленькие, тусклые объекты, которые раньше были за пределами нашей досягаемости.

В последние годы Юпитер и Сатурн доминируют в этой гонке, тогда как Нептун и Уран остались без внимания. Эти две холодные планеты находятся вдали от Земли, что затрудняет путешествия к ним и наблюдение с помощью телескопов, а это значит, что наше понимание их гораздо ограниченнее, чем других миров, расположенных ближе к Земле.

Все три спутника имеют широкие, эксцентричные и наклонные орбиты, что затрудняет их обнаружение. Орбиты согласуются с теорией о происхождении этих объектов, которая заключается в их захвате — они были привлечены гравитацией планеты и удерживаются в стабильном циклическом движении вокруг нее.

Новый урановый спутник, впервые подмеченный во время наблюдений с помощью телескопов Magellan в ноябре 2023 года, был подтвержден благодаря нахождению его в данных, датированных 2021 годом. Он получил предварительное условное название S/2023 U1, и это первый новый урановый спутник, открытый более 20 лет. Его размер составляет около 8 километров в поперечнике, что делает его самым маленьким из спутников Урана и одним из самых маленьких известных спутников в Солнечной системе. Его орбитальный период составляет 680 дней.

Более яркий из двух спутников Нептуна, предварительно обозначенный как S/2002 N5, впервые был замечен во время наблюдений Magellan в сентябре 2021 года, а затем еще раз в октябре, с последующими наблюдениями в 2022 и 2023 годах. Его размер составляет 23 километра в поперечнике, а период вращения по орбите — 9 лет.

Наконец, в 2021 году с помощью телескопа Subaru был замечен меньший и более слабый новый спутник Нептуна. Он получил предварительное название S/2021 N1 и имеет размер 14 километров в поперечнике, а его орбита вокруг Нептуна составляет 27 лет.

Уран и Нептун впервые показали в настоящих цветах

На снимках космической миссии 1980-х Нептун имел насыщенный синий цвет, а Уран зеленый. Но исследование показало, что две ледяные планеты-гиганты имеют одинаковые оттенки зеленовато-синего цвета.

Выяснилось, что ранние изображения Нептуна были улучшены, чтобы показать детали атмосферы планеты, что изменило ее цвет.

Они сделали то, что, я думаю, каждый в Instagram сделал бы в какой-то момент своей жизни: они подправили цвета, — сказала профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Гейманс. Они подчеркнули синий цвет лишь для того, чтобы показать особенности, которые можно увидеть в атмосфере Нептуна, и именно поэтому изображение очень синее, но на самом деле Нептун очень похож на Уран.

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