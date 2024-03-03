Астрономи знайшли нові супутники Нептуна та Урана
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Наука та медицина
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Астрономи знайшли нові супутники Нептуна та Урана

Нептун
Джерело:  Carnegi Science

Зовнішні планети Сонячної системи приховують таємні супутники, про які щойно дізналися вчені. За допомогою наземних телескопів астрономи відкрили три раніше невідомі об'єкти: один обертається навколо Урана, а ще два — навколо Нептуна.

Вчені відкрили три нових супутника Урана та Нептуна

Таким чином, офіційна кількість супутників Урана зросла до 28, а Нептуна — до 16. І хоча це не дотягує до кількості Юпітера та Сатурна, це все одно значно більше, ніж у інших планет Сонячної системи.

Супутники ще не отримали офіційних назв, але відповідно до конвенції про назви для обох планет, новий урановий об'єкт отримає ім'я з творів Шекспіра, а нептунові назвуть на честь морської богині Нереїди з грецької міфології.

Три нововідкриті супутники є найслабшими з тих, що коли-небудь знаходили навколо цих двох крижаних планет-гігантів за допомогою наземних телескопів. Щоб виявити такі слабкі об'єкти, знадобилася спеціальна обробка зображень, — каже астроном Скотт Шеппард з Інституту Карнегі.

Відкриття нових супутників не є чимось незвичайним у сучасній астрономії. Мірою того, як наші технології та методи вивчення космосу стають дедалі досконалішими, зростає і наша здатність знаходити маленькі, тьмяні об'єкти, які раніше були поза межами нашої досяжності.

Останніми роками Юпітер і Сатурн домінують у цих перегонах, тоді як Нептун і Уран лишилися поза увагою. Ці дві холодні планети знаходяться далеко від Землі, що ускладнює подорожі до них і спостереження за допомогою телескопів, а це означає, що наше розуміння їх набагато обмеженіше, ніж інших світів, розташованих ближче до Землі.

Усі три супутники мають широкі, ексцентричні та похилі орбіти, що ускладнює їхнє виявлення. Орбіти узгоджуються з теорією про походження цих об'єктів, яка полягає у їхньому захопленні — вони були притягнуті гравітацією планети й утримуються в стабільному циклічному русі навколо неї.

Новий урановий супутник, вперше помічений під час спостережень за допомогою телескопів Magellan у листопаді 2023 року, був підтверджений завдяки знаходженню його в даних, датованих 2021 роком. Він отримав попередню умовну назву S/2023 U1, і це перший новий урановий супутник, відкритий за понад 20 років. Його розмір становить близько 8 кілометрів у поперечнику, що робить його найменшим з супутників Урана і одним з найменших відомих супутників у Сонячній системі. Його орбітальний період становить 680 днів.

Яскравіший з двох супутників Нептуна, попередньо позначений як S/2002 N5, уперше був помічений під час спостережень Magellan у вересні 2021 року, а потім ще раз у жовтні, з подальшими спостереженнями у 2022 і 2023 роках. Його розмір становить 23 кілометри в поперечнику, а період обертання по орбіті — 9 років.

Нарешті, у 2021 році за допомогою телескопа Subaru було помічено менший і слабший новий супутник Нептуна. Він отримав попередню назву S/2021 N1 і має розмір 14 кілометрів у поперечнику, а його орбіта навколо Нептуна становить 27 років.

Уран і Нептун вперше показали у справжніх кольорах

На знімках космічної місії 1980-х Нептун мав насичений синій колір, а Уран — зелений. Але дослідження показало, що дві крижані планети-гіганти мають однакові відтінки зеленувато-синього кольору.

З'ясувалося, що ранні зображення Нептуна були покращені, щоб показати деталі атмосфери планети, що змінило її справжній колір.

Вони зробили те, що, я думаю, кожен у Instagram зробив би в якийсь момент свого життя: вони підправили кольори, — сказала професорка астрофізики Единбурзького університету Кетрін Гейманс. Вони підкреслили синій колір лише для того, щоб показати особливості, які можна побачити в атмосфері Нептуна, і саме тому зображення дуже синє, але насправді Нептун дуже схожий на Уран.

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