Ученые озадачены аномальным поведением Красного пятна на Юпитере
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые озадачены аномальным поведением Красного пятна на Юпитере

Юпитер
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Источник:  Space.com

Ученые по результатам наблюдений телескопа «Хаббл» зафиксировали аномальное поведение Большого красного пятна на Юпитере.

Главные тезисы

  • Большое красное пятно на Юпитере периодически сжимается и разжимается каждые 90 дней, вызывая интерес ученых.
  • Исследования показали, что дрейф урагана может оказывать влияние на изменения ширины и ядра урагана, что отражает взаимодействие с атмосферой планеты.
  • Странное поведение Красного пятна привлекает внимание астрофизиков, которые ищут объяснения для наблюдаемых колебаний.
  • Ученые считают, что взаимодействие урагана на Юпитере с атмосферой может помочь лучше понять природу этого явления и атмосферы планеты в целом.
  • Наблюдения телескопа «Хаббл» помогли зафиксировать изменения в поведении Большого красного пятна, вызвавшие загадку сжатия и разжатия урагана на Юпитере.

Что происходит с Большим красным пятном на Юпитере

Ученые не могут дать объяснения, почему гигантский шторм, получивший название "Большое красное пятно", сжимается и разжимается каждые 90 дней.

Отмечается, что группа астрофизиков под руководством Эми Саймон из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде проводила наблюдение с помощью телескопа «Хаббл» за Большим красным пятном в течение 88,5 дней, в период с декабря 2023 года по март 2024 года.

Полученные изображения показывают, что ураган периодически расширяется, а затем сжимается вдоль своей большой полуоси.

Ученые не могут объяснить странное поведение Большого красного пятна на Юпитере
Большое красное пятно на Юпитере

Большое красное пятно находится в 22 градусах южнее экватора Юпитера, почти на границе Южного экваториального пояса атмосферы планеты.

Ураган постоянно бомбят мощные струйные течения, летающие вокруг планеты со скоростью 428 км в час.

Эти течения удерживают ураган от перемещения к другим широтам, однако он дрейфует на запад.

Этот дрейф иногда прекращается, однако по расчетам астрофизиков, в период 90-дневных колебаний он то ускоряется, то замедляется.

Вероятно, именно с этим дрейфом связаны сжатия и разжима ВЧП, которые зарегистрировал «Хаббл».

Что не так со странным поведением красного пятна на Юпитере

При этом ученые отмечают, что степень сжатия, вероятно, не коррелирует со скоростью, с которой дрейфует ураган.

Отмечается, что в периоды, когда дрейф Большого красного пятна замедляется, ширина урагана и его ядра приобретают максимальные размеры.

Кроме этого указывается, что в ультрафиолетовом свете ядро светится ярче, что указывает на меньшее поглощение дымки в атмосфере над ним.

При ускорении дрейфа ширина урагана и его ядра сокращаются.

По мнению ученых, это может являться результатом взаимодействия урагана с атмосферой Юпитера.

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