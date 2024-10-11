Вчені спантеличені аномальною поведінкою Червоної плями на Юпітері
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені спантеличені аномальною поведінкою Червоної плями на Юпітері

Юпітер
Джерело:  Space.com

Науковці за результатами спостережень телескопа «Хаббл» зафіксували аномальну поведінку Великої червоної плями на Юпітері. 

Головні тези:

  • Вчені зафіксували дивну поведінку Великої червоної плями на Юпітері під час спостережень телескопа «Хаббл».
  • Велика червона пляма на Юпітері стискається та розтискається кожні 90 днів, що не має пояснення від науковців наразі.
  • Дослідження показали, що дрейф урагану може бути ключовим фактором у стисканні та розтисканні Великої червоної плями на Юпітері.
  • Ширина та ядро урагану змінюються в залежності від швидкості його дрейфу, що може свідчити про взаємодію урагану з атмосферою планети.
  • Незвичайні коливання урагану на Юпітері можуть допомогти науковцям краще зрозуміти природу цієї містичної плями та атмосфери планети в цілому.

Що відбувається із Великою червоною плямою на Юпітері

Наразі науковці не можуть дати пояснення, чому гігантський шторм, що отримав назву “Велика червона пляма”, стискається та розтискається кожні 90 днів.

Зазначається, що група астрофізиків під керівництвом Емі Саймон із Центру космічних польотів імені Годдарда в Меріленді проводила спостереження за допомогою телескопа «Хаббл» за Великою червоною плямою на протязі 88,5 днів, у період з грудня 2023 року до березня 2024.

Отримані зображення демонструють, що ураган періодично розширюється, а потім стискається вздовж своєї великої півосі.

Науковці не можуть пояснити дивну поведінку Великої червоної плями на Юпітері
Велика червона пляма на Юпітері

Велика червона пляма знаходиться за 22 градуси на південь від екватора Юпітера, майже на межі Південного екваторіального поясу атмосфери планети.

Ураган постійно бомбардують потужні струменеві течії, які літають навколо планети зі швідкістю 428 км на годину.

Ці течії утримують ураган від переміщення до інших широт, однак він дрейфує на захід.

Цей дрейф час від часу припиняється, однак за розрахунками астрофізиків, у період 90-денних коливань він то прискорюється, то сповільнюється.

Ймовірно, саме з цим дрейфом пов'язані стискання та розтискання ВЧП, які зареєстрував «Хаббл».

Що не так із дивною поведінкою червоної плями на Юпітері

При цьому науковці зазначають, що ступінь стиснення, ймовірно не корелює зі швидкістю, з якою дрейфує ураган.

Зазначається, що у періоди коли дрейф Великої червоної плями сповільнюється, ширина урагану та його ядра набувають максимальних розмірів.

Окрім цього вказується, що в ультрафіолетовому світлі ядро світиться яскравіше, що вказує на менше поглинання серпанку в атмосфері над ним.

Під час прискорення дрейфу ширина урагана і його ядра скорочуються.

На думку науковців, це може бути результатом взаємодії урагану з атмосферою Юпітера.

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