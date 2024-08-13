Марс и Юпитер сольются в "двойную планету" — как увидеть уникальное явление

Уже 14 августа Марс и Юпитер приблизятся настолько близко друг к другу, что зрительно будут напоминать "двойную планету".
Главные тезисы
- Для наблюдения за уникальным явлением рекомендуется воспользоваться телескопом или биноклем.
- Важно знать, что подобное "соединение" Марса и Юпитера происходит только раз в три года.
- В 2024 году это уникальное космическое явление совпадает с метеоритным дождем Персеиды.
Что известно о "слиянии" Марса и Юпитера
По словам астрономов, этот процесс начнется в центре созвездия Тельца до часа ночи по киевскому времени, а уже через два часа их можно будет легко разглядеть на ночном небе.
Что важно понимать, именно в это время Марс и Юпитер достигнут минимального расстояния друг от друга.
Если вы хотите максимально хорошо рассмотреть это уникальное явление, то вам следует воспользоваться телескопом или биноклем.
Ученые обращают внимание на то, что во время сближения планеты будут выглядеть настолько близко друг от друга, что между ними визуально не поместилась бы даже часть Луны.
Интересные факты о долгожданном "слиянии" Марса и Юпитера
По словам астрономов, на самом деле расстояние между Юпитером и его более тусклым, красноватым соседом Марсом составит более 575 миллионов километров.
Кроме того, указано, что подобное "соединение" планет происходит примерно каждые три года.
Несмотря на это, следует отметить, что столь близкими Марс и Юпитер будут только в 2033 году. Тогда планеты сойдутся на 12 угловых минут, что на 8 единиц меньше, чем 14 августа.
В 2024 году это уникальное космическое явление будет происходить одновременно с метеоритным дождем Персеиды — одним из самых ярких потоков за год.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-