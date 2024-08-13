Марс и Юпитер сольются в "двойную планету" — как увидеть уникальное явление

Уже 14 августа Марс и Юпитер приблизятся настолько близко друг к другу, что зрительно будут напоминать "двойную планету".

Что известно о "слиянии" Марса и Юпитера

По словам астрономов, этот процесс начнется в центре созвездия Тельца до часа ночи по киевскому времени, а уже через два часа их можно будет легко разглядеть на ночном небе.

Что важно понимать, именно в это время Марс и Юпитер достигнут минимального расстояния друг от друга.

Если вы хотите максимально хорошо рассмотреть это уникальное явление, то вам следует воспользоваться телескопом или биноклем.

Ученые обращают внимание на то, что во время сближения планеты будут выглядеть настолько близко друг от друга, что между ними визуально не поместилась бы даже часть Луны.

Фото: Chris Vaughan/Starry Night

Интересные факты о долгожданном "слиянии" Марса и Юпитера