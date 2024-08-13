Марс і Юпітер зіллються у "подвійну планету" — як побачити унікальне явище

Уже 14 серпня Марс і Юпітер наблизяться настільки близько одне до одного, що візуально будуть нагадувати "подвійну планету".
Головні тези:
- Для спостереження за унікальним явищем рекомендується скористатися телескопом або біноклем.
- Важливо знати, що подібне “з’єднання” Марса і Юпітера відбувається лише раз на три роки.
- У 2024 році це унікальне космічне явище співпадає з метеоритним дощем Персеїди.
Що відомо про “злиття” Марса та Юпітера
За словами астрономів, цей процес розпочнеться в центрі сузір'я Тельця до першої години ночі за київським часом, а вже за дві години їх можна буде легко розгледіти на нічному небі.
Що важливо розуміти, саме в цей час Марс та Юпітер сягнуть мінімальної відстані один від одного.
Якщо ви хочете максимально добре розгледіти це унікальне явище, то вам варто скористатися телескопом або біноклем.
Науковці звертають увагу на те, що під час зближення планети виглядатимуть настільки близько одна від одної, що між ними візуально не помістилася б навіть частинка Місяця.
Цікаві факти про довгоочікуване “злиття” Марса та Юпітера
За словами астрономів, насправді відстань між Юпітером та її більш тьмяним, червонуватим сусідом Марсом становитиме понад 575 мільйонів кілометрів.
Окрім того, наголошується, що подібне "з’єднання" планет відбувається приблизно кожні три роки.
Попри це, варто зазначити, що настільки близькими Марс і Юпітер стануть лише у 2033 році. Тоді планети зійдуться на 12 кутових хвилини, що на 8 одиниць менше, ніж 14 серпня.
У 2024 році це унікальне космічне явище буде відбуватися одночасно з метеоритним дощем Персеїди — одним з найяскравішим потоком за рік.
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