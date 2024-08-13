Марс і Юпітер зіллються у "подвійну планету" — як побачити унікальне явище

Уже 14 серпня Марс і Юпітер наблизяться настільки близько одне до одного, що візуально будуть нагадувати "подвійну планету".

Що відомо про “злиття” Марса та Юпітера

За словами астрономів, цей процес розпочнеться в центрі сузір'я Тельця до першої години ночі за київським часом, а вже за дві години їх можна буде легко розгледіти на нічному небі.

Що важливо розуміти, саме в цей час Марс та Юпітер сягнуть мінімальної відстані один від одного.

Якщо ви хочете максимально добре розгледіти це унікальне явище, то вам варто скористатися телескопом або біноклем.

Науковці звертають увагу на те, що під час зближення планети виглядатимуть настільки близько одна від одної, що між ними візуально не помістилася б навіть частинка Місяця.

Фото: Chris Vaughan/Starry Night

Цікаві факти про довгоочікуване “злиття” Марса та Юпітера