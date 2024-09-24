Франція першою у світі запустила лазерний супутниковий зв'язок

Французька агенція оборонних інновацій спільно з компанією Cailabs досягла успіхів у створенні високошвидкісного оптичного супутникового зв'язку між наносупутником на низькій орбіті та комерційною оптичною наземною станцією.

Що відомо про запуск Францією супутникового зв’язку нового покоління

Як зазначають журналісти видання Breaking Defense із посиланням на представників Міноборони Франції, проєкт є частиною закону про воєнне програмування на 2024–2030 роки, що відповідає зусиллям країни з підвищення власних оборонних спроможностей.

Супутниковий лазерний зв'язок стає дедалі цікавішою областю для багатьох урядів, оскільки вони прагнуть зробити Інтернет стійкішим до атак зловмисниками, включаючи підводні кабелі, якими нині проходить більшість трансатлантичного інтернет-трафіку. Крім того, лазерний зв'язок, як між супутниками, так і між супутниками та наземними станціями, дозволяє передавати великі обсяги даних за більш короткі терміни, — підкреслюється у публікації. Поширити

Лазерний орбітальний зв’язок

За словами співзасновника та гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Морізура, його компанія та французьке оборонне відомство продемонстрували довели, що наразі вже існує реальний продукт, який можна придбати у готову вигляді.

Він зазначив, що Cailabs вже здійснила продаж щонайменше семи наземних станцій до Південної Кореї, Австралії, Греції, Франції та США.

Наземна станція Cailabs є білим куполом діаметром близько чотирьох метрів з великим телескопом, який стирчить з нього.

Морізур підкреслив, що особливість технології полягає у способі обробки світла після потрапляння у телескоп.

Термінал лазерного зв’язку на боту нано-супутника був вироблений компанією Unseenlabs.

Гендиректор Cailabs підкреслив, що завдяки Агентству розвитку космічного простору США, ці термінали продаються багатьма фірмами і мають бути сумісні з іншим обладнанням.

Що відомо про ефективність лазерного орбітального зв’язку

Агентство розвитку космічного простору розробило стандарти для орбітального лазерного зв'язку, які має намір використовувати.

Експерименти із впровадженням технології лазерного орбітального зв’язку були розпочаті Францією наприкінці 2023 року запуском супутника Keraunos та метою тестування високошвидкісного оптичного зв'язку на основі інноваційної технології, розробленої Cailabs.

Агенція оборонних інновацій інвестувала у проєкт 6,1 млн доларів.

Команді вдалось встановити стабільний лазерний зв’язок протягом декількох хвилин і, таким чином, не тільки відстежувати наносупутник, що летить низькою навколоземною орбітою з оптичної наземної станції, а й отримувати дані, відправлені з супутника.

Переваги оптичного зв'язку перед звичайним радіозв'язком полягають у її швидкості, конфіденційності та незалежності від правил, які координують використання радіохвиль. Навіть якщо цей оптичний зв'язок іноді може бути порушений атмосферною турбулентністю, супутник Keraunos здатний обійти їх, щоб досягти оптимальної якості передачі, — зазначають в Міноборони Франції. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють із посиланням на заяву французького оборонного відомства, що лазерний орбітальний зв’язок можна використовувати на мобільних, наземних, морських або повітряних платформах.