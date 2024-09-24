Французское агентство оборонных инноваций совместно с компанией Cailabs добилось успехов в создании высокоскоростной оптической спутниковой связи между наноспутником на низкой орбите и коммерческой оптической наземной станцией.
Главные тезисы
- Франция первой в мире запустила лазерную спутниковую связь для повышения оборонных возможностей страны.
- Лазерная орбитальная связь обладает значительными преимуществами по сравнению с радиосвязью, включая большую скорость передачи данных и независимость от радиоволн.
- Технология лазерной спутниковой связи позволяет передавать большие объемы данных за короткое время и остается устойчивой к атакам злоумышленников.
- Компания Cailabs и французское агентство оборонных инноваций успешно демонстрируют эффективность лазерной связи, отмечая ее потенциал военных, коммерческих и других сферах.
- Стандарты разработки и эксперименты с лазерной орбитальной связью, проведенные Францией, подтверждают перспективность технологии и ее готовность к использованию в различных секторах.
Что известно о запуске Францией спутниковой связи нового поколения
Как отмечают журналисты издания Breaking Defense со ссылкой на представителей Минобороны Франции, проект является частью закона о военном программировании на 2024–2030 годы, отвечающий усилиям страны по повышению собственных оборонных возможностей.
По словам соучредителя и гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Моризура, его компания и французское оборонное ведомство продемонстрировали, что сейчас уже существует реальный продукт, который можно приобрести в готовом виде.
Он отметил, что Cailabs уже осуществила продажу по меньшей мере семи наземных станций в Южную Корею, Австралию, Грецию, Францию и США.
Наземная станция Cailabs является белым куполом диаметром около четырех метров с большим торчащим из него телескопом.
Моризур подчеркнул, что особенность технологии состоит в способе обработки света после попадания в телескоп.
Терминал лазерной связи на боту нано-спутника был произведен компанией Unseenlabs.
Гендиректор Cailabs подчеркнул, что благодаря Агентству развития космического пространства США эти терминалы продаются многими фирмами и должны быть совместимы с другим оборудованием.
Что известно об эффективности лазерной орбитальной связи
Агентство развития космического пространства разработало стандарты для орбитальной лазерной связи, которые намерено использовать.
Эксперименты по внедрению технологии лазерной орбитальной связи были начаты Францией в конце 2023 года запуском спутника Keraunos и целью тестирования высокоскоростной оптической связи на основе инновационной технологии, разработанной Cailabs.
Агентство оборонных инноваций инвестировало в проект 6,1 млн долларов.
Команде удалось установить стабильную лазерную связь в течение нескольких минут и, таким образом, не только отслеживать наноспутник, летящий низкой околоземной орбитой с оптической наземной станции, но и получать данные, отправленные со спутника.
Авторы материала подчеркивают со ссылкой на заявление французского оборонного ведомства, что лазерную орбитальную связь можно использовать на мобильных, наземных, морских или воздушных платформах.
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