Франция первой в мире запустила лазерную спутниковую связь

Французское агентство оборонных инноваций совместно с компанией Cailabs добилось успехов в создании высокоскоростной оптической спутниковой связи между наноспутником на низкой орбите и коммерческой оптической наземной станцией.

Что известно о запуске Францией спутниковой связи нового поколения

Как отмечают журналисты издания Breaking Defense со ссылкой на представителей Минобороны Франции, проект является частью закона о военном программировании на 2024–2030 годы, отвечающий усилиям страны по повышению собственных оборонных возможностей.

Спутниковая лазерная связь становится все более интересной областью для многих правительств, поскольку они стремятся сделать Интернет более устойчивым к атакам злоумышленниками, включая подводные кабели, по которым сейчас проходит большинство трансатлантического интернет-трафика. Кроме того, лазерная связь как между спутниками, так и между спутниками и наземными станциями позволяет передавать большие объемы данных в более короткие сроки, — подчеркивается в публикации. Поделиться

Лазерная орбитальная связь

По словам соучредителя и гендиректора Cailabs Жана-Франсуа Моризура, его компания и французское оборонное ведомство продемонстрировали, что сейчас уже существует реальный продукт, который можно приобрести в готовом виде.

Он отметил, что Cailabs уже осуществила продажу по меньшей мере семи наземных станций в Южную Корею, Австралию, Грецию, Францию и США.

Наземная станция Cailabs является белым куполом диаметром около четырех метров с большим торчащим из него телескопом.

Моризур подчеркнул, что особенность технологии состоит в способе обработки света после попадания в телескоп.

Терминал лазерной связи на боту нано-спутника был произведен компанией Unseenlabs.

Гендиректор Cailabs подчеркнул, что благодаря Агентству развития космического пространства США эти терминалы продаются многими фирмами и должны быть совместимы с другим оборудованием.

Что известно об эффективности лазерной орбитальной связи

Агентство развития космического пространства разработало стандарты для орбитальной лазерной связи, которые намерено использовать.

Эксперименты по внедрению технологии лазерной орбитальной связи были начаты Францией в конце 2023 года запуском спутника Keraunos и целью тестирования высокоскоростной оптической связи на основе инновационной технологии, разработанной Cailabs.

Агентство оборонных инноваций инвестировало в проект 6,1 млн долларов.

Команде удалось установить стабильную лазерную связь в течение нескольких минут и, таким образом, не только отслеживать наноспутник, летящий низкой околоземной орбитой с оптической наземной станции, но и получать данные, отправленные со спутника.

Преимущества оптической связи перед обычной радиосвязью заключаются в ее скорости, конфиденциальности и независимости от правил, координирующих использование радиоволн. Даже если эта оптическая связь иногда может быть нарушена атмосферной турбулентностью, спутник Keraunos способен обойти их, чтобы достичь оптимального качества передачи, отмечают в Минобороны Франции. Поделиться

Авторы материала подчеркивают со ссылкой на заявление французского оборонного ведомства, что лазерную орбитальную связь можно использовать на мобильных, наземных, морских или воздушных платформах.