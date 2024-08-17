Британія запустила у космос військовий супутник Tyche. Чим він унікальний

16 серпня Велика Британія успішно запустила в космос супутник Tyche, перший супутник Космічного командування країни, здатний робити денні фотографії та відео земної поверхні.

Британія запустила у космос перший військовий супутник

Це перший супутник, запущений в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, яка до 2031 року має створити сузір'я супутників та наземних систем.

Згідно з планом, крім військових операцій, майбутню мережу супутників будуть використовувати для моніторингу стихійних лих, розробки картографічних даних, моніторингу навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату.

Tyche був запущений з Ванденбергської бази космічних сил, штат Каліфорнія, компанією SpaceX на ракеті багаторазового використання Falcon 9 в рамках місії Transporter 11.

Супутник призначений для посилення можливостей Великої Британії у сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Він також є першим супутником, що повністю належить Міністерству оборони.

Після запуску компанія Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), що розробила Tyche, отримала перші сигнали від супутника, що підтвердило успішне виведення його на орбіту.

Це чудовий день для британської космонавтики. Успішний запуск Tyche показав, що Космічне командування Великої Британії і його важливі партнери в оборонному і промисловому секторах можуть швидко реалізувати концепцію і доставити супутник на орбіту, — заявив командувач Космічними силами Великої Британії генерал-майор Пол Тедман. — Tyche є першим з майбутнього сузір'я супутників розвідки, спостереження і рекогносцировки, які ми запустимо протягом наступних років. Поширити

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Ракета Falcon 9 з 13 космічними апаратами, призначеними для Агентства космічних розробок (SDA), була запущена 2 вересня 2023 року з космодрому Ванденберг у Каліфорнії й успішно приземлилася на космодромі. Це був 13-й запуск першого ступеня ракети.

Цей запуск став 61-м запуском компанії SpaceX 2023 року, що відповідає торішньому рекорду, а до кінця року залишається ще чотири місяці", — заявив інженер із надійності авіоніки компанії SpaceX Закарі Луппен.

За його словами, початкова спроба запуску місії Tranche 0 була зроблена компанією SpaceX 31 серпня, але була відкладена через несподівану реакцію одного з дев'яти двигунів першого ступеня Falcon 9.