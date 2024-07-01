Японія запустила на орбіту Землі супутник для спостереження за катастрофами

Японська ракета-носій H3 без екіпажу стартувала з космічного центру Танегасіма, вивівши на низьку навколоземну орбіту супутник для моніторингу стихійних лих.

Японія запустила новий супутник

Ми маємо успішний запуск, — заявили представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під час прямої трансляції. Поширити

Ракета несла на борту вдосконалений супутник спостереження за сушею ALOS-4, оснащений радіолокаційною технологією, що використовується для моніторингу погоди та стихійних лих.

За інформацією JAXA, ALOS-4 був доставлений на низьку навколоземну орбіту приблизно через 16 хвилин після зльоту.

Вантажний 63-метровий корабель H3 одноразового використання з важким навантаженням був виготовлений компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Як стверджують у космічному агентстві, попередник цієї ракети здійснив успішно 47 з 48 запусків за останні двадцять років, але з попередніх ракет залишилося лише дві.

H3 має продовжити цю спадщину, — заявив директор JAXA Хіроші Ямакава. — Ми повинні продемонструвати, що він може доставляти корисні вантажі на орбіту вчасно і з великою точністю. Поширити

У JAXA підрахували, що запланована вартість запуску H3 становить 32,6 млн дол, що приблизно вдвічі менше, ніж у його попередника. Реальна вартість буде визначатися попитом і пропозицією.

Японія висадила космічний корабель на Місяць

Японія стала п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на поверхню Місяцю.

Японське агентство аерокосмічних досліджень здійснило спробу посадки зонда SLIM, який отримав назву "місячний снайпер", в межах 100 метрів від цілі. Агентство повідомило, що перевірка того, чи досягнув він поставлених цілей, займе близько місяця.

Для посадки модуль використав новітню навігаційну систему, яка аналізувала в реальному часі знімки поверхні Місяця і дозволила безпечно сісти в межах всього ста метрів від розрахованого місця посадки. Тепер SLIM розгорне радар і камеру, які допоможуть вивчати мінералогічний склад поверхні Місяця.