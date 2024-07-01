Японія запустила на орбіту Землі супутник для спостереження за катастрофами
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Японія запустила на орбіту Землі супутник для спостереження за катастрофами

Супутник
Джерело:  Bloomberg

Японська ракета-носій H3 без екіпажу стартувала з космічного центру Танегасіма, вивівши на низьку навколоземну орбіту супутник для моніторингу стихійних лих.

Головні тези:

  • Японія запустила на орбіту супутник для моніторингу стихійних лих з вдосконаленою технологією радіолокації.
  • Супутник ALOS-4 був успішно виведений на низьку навколоземну орбіту після старту ракети H3 від компанії Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • Японське космічне агентство JAXA розраховує, що вартість запуску нової ракети H3 буде значно нижчою порівняно з її попередником.
  • Крім запуску супутника, Японія здійснила успішну м'яку посадку зонда SLIM на поверхню Місяця для подальшого вивчення.
  • SLIM розгорне радар і камеру для аналізу мінералогічного складу поверхні Місяця, що сприятиме розвитку космічних досліджень.

Японія запустила новий супутник

Ми маємо успішний запуск, — заявили представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під час прямої трансляції.

Ракета несла на борту вдосконалений супутник спостереження за сушею ALOS-4, оснащений радіолокаційною технологією, що використовується для моніторингу погоди та стихійних лих.

За інформацією JAXA, ALOS-4 був доставлений на низьку навколоземну орбіту приблизно через 16 хвилин після зльоту.

Вантажний 63-метровий корабель H3 одноразового використання з важким навантаженням був виготовлений компанією Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Як стверджують у космічному агентстві, попередник цієї ракети здійснив успішно 47 з 48 запусків за останні двадцять років, але з попередніх ракет залишилося лише дві.

H3 має продовжити цю спадщину, — заявив директор JAXA Хіроші Ямакава. — Ми повинні продемонструвати, що він може доставляти корисні вантажі на орбіту вчасно і з великою точністю.

У JAXA підрахували, що запланована вартість запуску H3 становить 32,6 млн дол, що приблизно вдвічі менше, ніж у його попередника. Реальна вартість буде визначатися попитом і пропозицією.

Японія висадила космічний корабель на Місяць

Японія стала п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на поверхню Місяцю.

Японське агентство аерокосмічних досліджень здійснило спробу посадки зонда SLIM, який отримав назву "місячний снайпер", в межах 100 метрів від цілі. Агентство повідомило, що перевірка того, чи досягнув він поставлених цілей, займе близько місяця.

Для посадки модуль використав новітню навігаційну систему, яка аналізувала в реальному часі знімки поверхні Місяця і дозволила безпечно сісти в межах всього ста метрів від розрахованого місця посадки. Тепер SLIM розгорне радар і камеру, які допоможуть вивчати мінералогічний склад поверхні Місяця.

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