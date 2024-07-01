Япония запустила на орбиту Земли спутник для наблюдения за катастрофами
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Япония запустила на орбиту Земли спутник для наблюдения за катастрофами

Спутник
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Японская ракета-носитель H3 без экипажа стартовала из космического центра Танегасима, выведя на низкую околоземную орбиту спутник для мониторинга стихийных бедствий.

Главные тезисы

  • Япония запустила спутник ALOS-4 на орбиту для мониторинга стихийных бедствий с усовершенствованной радиолокационной технологией.
  • Спутник был успешно выведен на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты H3, что позволит улучшить мониторинг погоды и катастроф.
  • В рамках космических исследований Япония также осуществила мягкую посадку зонда SLIM на Луну для изучения минералогического состава поверхности.
  • Успешный запуск ракеты H3 с новым спутником ALOS-4 является важным шагом в развитии космических технологий Японии.
  • Посадка зонда SLIM на Луну позволит расширить понимание о спутнике Земли и использовать новые данные для научных исследований.

Япония запустила новый спутник

У нас есть успешный запуск, — заявили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) во время прямой трансляции.

Ракета несла на борту усовершенствованный спутник наблюдения за сушей ALOS-4, оснащенный радиолокационной технологией, используемой для мониторинга погоды и стихийных бедствий.

По информации JAXA, ALOS-4 был доставлен на низкую околоземную орбиту спустя примерно 16 минут после взлета.

Грузовой 63-метровый корабль H3 одноразового использования с тяжелой нагрузкой был изготовлен компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Как утверждают в космическом агентстве, предшественник этой ракеты совершил успешно 47 из 48 запусков за последние двадцать лет, но из предыдущих ракет осталось всего две.

H3 должно продолжить это наследие, — заявил директор JAXA Хироши Ямакава. — Мы должны продемонстрировать, что он может доставлять полезные грузы на орбиту вовремя и с большой точностью.

В JAXA подсчитали, что планируемая стоимость запуска H3 составляет 32,6 млн долл., что примерно вдвое меньше, чем у его предшественника. Реальная стоимость будет определяться спросом и предложением.

Япония взорвала космический корабль на Луну

Япония стала пятой в мире страной, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны.

Японское агентство аэрокосмических исследований предприняло попытку посадки зонда SLIM, получившего название "лунный снайпер", в пределах 100 метров от цели. Агентство сообщило, что проверка того, достиг ли он поставленных целей, займет около месяца.

Для посадки модуль использовал новую навигационную систему, которая анализировала в реальном времени снимки поверхности Луны и позволила безопасно сесть в пределах всего ста метров от рассчитанного места посадки. Теперь SLIM развернет радар и камеру, которые помогут учить минералогический состав поверхности Луны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США активно готовятся к войне в космосе — NYT
Пентагон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Blue Origin успешно запустила в космос туристическую ракету
Компания Blue Origin
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner
Компания Boeing запускает в космос корабль Starliner

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?