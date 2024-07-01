Япония запустила на орбиту Земли спутник для наблюдения за катастрофами

Японская ракета-носитель H3 без экипажа стартовала из космического центра Танегасима, выведя на низкую околоземную орбиту спутник для мониторинга стихийных бедствий.

Япония запустила новый спутник

У нас есть успешный запуск, — заявили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) во время прямой трансляции. Поделиться

Ракета несла на борту усовершенствованный спутник наблюдения за сушей ALOS-4, оснащенный радиолокационной технологией, используемой для мониторинга погоды и стихийных бедствий.

По информации JAXA, ALOS-4 был доставлен на низкую околоземную орбиту спустя примерно 16 минут после взлета.

Грузовой 63-метровый корабль H3 одноразового использования с тяжелой нагрузкой был изготовлен компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Как утверждают в космическом агентстве, предшественник этой ракеты совершил успешно 47 из 48 запусков за последние двадцать лет, но из предыдущих ракет осталось всего две.

H3 должно продолжить это наследие, — заявил директор JAXA Хироши Ямакава. — Мы должны продемонстрировать, что он может доставлять полезные грузы на орбиту вовремя и с большой точностью. Поделиться

В JAXA подсчитали, что планируемая стоимость запуска H3 составляет 32,6 млн долл., что примерно вдвое меньше, чем у его предшественника. Реальная стоимость будет определяться спросом и предложением.

Япония взорвала космический корабль на Луну

Япония стала пятой в мире страной, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны.

Японское агентство аэрокосмических исследований предприняло попытку посадки зонда SLIM, получившего название "лунный снайпер", в пределах 100 метров от цели. Агентство сообщило, что проверка того, достиг ли он поставленных целей, займет около месяца.

Для посадки модуль использовал новую навигационную систему, которая анализировала в реальном времени снимки поверхности Луны и позволила безопасно сесть в пределах всего ста метров от рассчитанного места посадки. Теперь SLIM развернет радар и камеру, которые помогут учить минералогический состав поверхности Луны.