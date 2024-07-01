Япония запустила на орбиту Земли спутник для наблюдения за катастрофами

Японская ракета-носитель H3 без экипажа стартовала из космического центра Танегасима, выведя на низкую околоземную орбиту спутник для мониторинга стихийных бедствий.
Главные тезисы
- Япония запустила спутник ALOS-4 на орбиту для мониторинга стихийных бедствий с усовершенствованной радиолокационной технологией.
- Спутник был успешно выведен на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты H3, что позволит улучшить мониторинг погоды и катастроф.
- В рамках космических исследований Япония также осуществила мягкую посадку зонда SLIM на Луну для изучения минералогического состава поверхности.
- Успешный запуск ракеты H3 с новым спутником ALOS-4 является важным шагом в развитии космических технологий Японии.
- Посадка зонда SLIM на Луну позволит расширить понимание о спутнике Земли и использовать новые данные для научных исследований.
Япония запустила новый спутник
Ракета несла на борту усовершенствованный спутник наблюдения за сушей ALOS-4, оснащенный радиолокационной технологией, используемой для мониторинга погоды и стихийных бедствий.
По информации JAXA, ALOS-4 был доставлен на низкую околоземную орбиту спустя примерно 16 минут после взлета.
Грузовой 63-метровый корабль H3 одноразового использования с тяжелой нагрузкой был изготовлен компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Как утверждают в космическом агентстве, предшественник этой ракеты совершил успешно 47 из 48 запусков за последние двадцать лет, но из предыдущих ракет осталось всего две.
В JAXA подсчитали, что планируемая стоимость запуска H3 составляет 32,6 млн долл., что примерно вдвое меньше, чем у его предшественника. Реальная стоимость будет определяться спросом и предложением.
Япония взорвала космический корабль на Луну
Япония стала пятой в мире страной, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны.
Японское агентство аэрокосмических исследований предприняло попытку посадки зонда SLIM, получившего название "лунный снайпер", в пределах 100 метров от цели. Агентство сообщило, что проверка того, достиг ли он поставленных целей, займет около месяца.
Для посадки модуль использовал новую навигационную систему, которая анализировала в реальном времени снимки поверхности Луны и позволила безопасно сесть в пределах всего ста метров от рассчитанного места посадки. Теперь SLIM развернет радар и камеру, которые помогут учить минералогический состав поверхности Луны.
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