Великобритания запустила в космос военный спутник Tyche. Чем он уникален

16 августа Великобритания успешно запустила в космос спутник Tyche, первый спутник Космического командования страны, способный делать дневные фотографии и видео земной поверхности.

Великобритания запустила в космос первый военный спутник

Это первый спутник, запущенный в рамках космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны, которая до 2031 г. должна создать созвездие спутников и наземных систем.

Согласно плану, кроме военных операций будущую сеть спутников будут использовать для мониторинга стихийных бедствий, разработки картографических данных, мониторинга окружающей среды и отслеживания последствий изменения климата.

Tyche был запущен из Ванденбергской базы космических сил, штат Калифорния, компанией SpaceX на ракете многократного использования Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11.

Спутник предназначен для усиления возможностей Великобритании в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Он также является первым спутником, полностью принадлежащим Министерству обороны.

После запуска компания Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), разработавшая Tyche, получила первые сигналы от спутника, что подтвердило успешный вывод его на орбиту.

Это отличный день для британской космонавтики. Успешный запуск Tyche показал, что Космическое командование Великобритании и его важные партнеры в оборонном и промышленном секторах могут быстро реализовать концепцию и доставить спутник на орбиту, заявил командующий Космическими силами Великобритании генерал-майор Пол Тедман. Tyche является первым из будущего созвездия спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые мы запустим в течение следующих лет. Поделиться

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Ракета Falcon 9 с 13 космическими аппаратами, предназначенными для Агентства космических разработок (SDA), была запущена 2 сентября 2023 с космодрома Ванденберг в Калифорнии и успешно приземлилась на космодроме. Это был 13-й запуск первой ступени ракеты.

Этот запуск стал 61-м запуском компании SpaceX 2023, что соответствует прошлогоднему рекорду, а до конца года остается еще четыре месяца», — заявил инженер по надежности авионики компании SpaceX Закари Луппен.

По его словам, начальная попытка запуска миссии Tranche 0 была сделана компанией SpaceX 31 августа, но была отложена из-за неожиданной реакции одного из девяти двигателей первой ступени Falcon 9.