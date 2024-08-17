Великобритания запустила в космос военный спутник Tyche. Чем он уникален

16 августа Великобритания успешно запустила в космос спутник Tyche, первый спутник Космического командования страны, способный делать дневные фотографии и видео земной поверхности.
Главные тезисы
- Спутник Tyche является первым военным спутником, полностью принадлежащим Министерству обороны Великобритании, и способен делать дневные фотографии и видео земной поверхности.
- Будущая сеть спутников, к которой относится Tyche, будет использоваться для различных целей, включая мониторинг стихийных бедствий, разработку картографических данных и отслеживание изменений климата.
- Запуск Tyche свидетельствует об успешном сотрудничестве Великобритании с промышленными партнерами в сфере космоса и значительном прогрессе в развитии космической программы разведки и наблюдения.
- Успешный запуск Tyche подтвердил возможность Космического командования Великобритании и его партнеров быстро реализовывать проекты и усиливать национальные возможности в области космической разведки.
Великобритания запустила в космос первый военный спутник
Это первый спутник, запущенный в рамках космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны, которая до 2031 г. должна создать созвездие спутников и наземных систем.
Согласно плану, кроме военных операций будущую сеть спутников будут использовать для мониторинга стихийных бедствий, разработки картографических данных, мониторинга окружающей среды и отслеживания последствий изменения климата.
Tyche был запущен из Ванденбергской базы космических сил, штат Калифорния, компанией SpaceX на ракете многократного использования Falcon 9 в рамках миссии Transporter 11.
Спутник предназначен для усиления возможностей Великобритании в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Он также является первым спутником, полностью принадлежащим Министерству обороны.
После запуска компания Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), разработавшая Tyche, получила первые сигналы от спутника, что подтвердило успешный вывод его на орбиту.
SpaceX отправила на орбиту военные спутники для предупреждения о ракетных атаках
Ракета Falcon 9 с 13 космическими аппаратами, предназначенными для Агентства космических разработок (SDA), была запущена 2 сентября 2023 с космодрома Ванденберг в Калифорнии и успешно приземлилась на космодроме. Это был 13-й запуск первой ступени ракеты.
Этот запуск стал 61-м запуском компании SpaceX 2023, что соответствует прошлогоднему рекорду, а до конца года остается еще четыре месяца», — заявил инженер по надежности авионики компании SpaceX Закари Луппен.
По его словам, начальная попытка запуска миссии Tranche 0 была сделана компанией SpaceX 31 августа, но была отложена из-за неожиданной реакции одного из девяти двигателей первой ступени Falcon 9.
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