Компания SpaceX в рамках исследования по использованию древесины для изготовления космических аппаратов, работающих на орбитах Луны и Марса, 5 октября запустила в космос первый в мире деревянный спутник.
Главные тезисы
- SpaceX запустила в космос первый деревянный спутник, открывая перспективы для использования древесины в космических миссиях.
- Деревянный спутник LignoSat был успешно выведен на орбиту для изучения потенциала восстановительных материалов в космосе.
- Японские ученые планируют разработать сертифицированные деревянные спутники NASA, демонстрируя их эффективность и экологическую безопасность.
- Использование дерева в космических аппаратах может значительно снизить воздействие на окружающую среду, в отличие от металлических спутников.
- В будущем запрет на металлические спутники может быть введен, поскольку деревянные аппараты оказывают минимальное воздействие на атмосферу.
Что известно о запуске SpaceX первого деревянного спутника в космос
Первый в мире деревянный спутник был изготовлен разработчиками из Японии.
Его разработали исследователи из Киотского университета совместно со специалистами из строительной компании Sumitomo Forestry (1911.T).
В рамках миссии SpaceX спутник был доставлен на МКС, а затем выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей.
Спутник, получивший название LignoSat, что с латинского означает дерево, по размерам умещается на ладони и должен продемонстрировать потенциал восстановительных материалов в космосе.
Что говорят разработчики первого деревянного спутника в мире
Команда японских разработчиков, в том числе и Такао Дои, планирует продолжать разработку сертифицированных NASA деревянных спутников с целью доказать, что этот материал можно эффективно использовать в космосе.
По его словам, в космосе древесина будет существовать дольше, чем на Земле, ведь там нет воды и кислорода, к которым она уязвима.
Японские ученые также отмечают, что спутник из древесины будет оказывать минимальное влияние на окружающую среду.
По словам Такао Дои, традиционные спутники из металла образуют частицы оксида алюминия, входящие в атмосферу, однако деревянные спутники сгорают, почти не приводя к загрязнению атмосферы.
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