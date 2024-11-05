Компания SpaceX в рамках исследования по использованию древесины для изготовления космических аппаратов, работающих на орбитах Луны и Марса, 5 октября запустила в космос первый в мире деревянный спутник.

Что известно о запуске SpaceX первого деревянного спутника в космос

Первый в мире деревянный спутник был изготовлен разработчиками из Японии.

Его разработали исследователи из Киотского университета совместно со специалистами из строительной компании Sumitomo Forestry (1911.T).

В рамках миссии SpaceX спутник был доставлен на МКС, а затем выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей.

Спутник, получивший название LignoSat, что с латинского означает дерево, по размерам умещается на ладони и должен продемонстрировать потенциал восстановительных материалов в космосе.

С помощью древесины, материала, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе всегда, — объясняет астронавт Такао Дои, совершавший полет на космическом шаттле и занимающийся изучением деятельности человека в космосе в Киотском университете. Поделиться

Что говорят разработчики первого деревянного спутника в мире

Команда японских разработчиков, в том числе и Такао Дои, планирует продолжать разработку сертифицированных NASA деревянных спутников с целью доказать, что этот материал можно эффективно использовать в космосе.

В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. Деревянный спутник тоже может работать, убежден профессор лесоводства Киотского университета Кодзи Мурата. Поделиться

По его словам, в космосе древесина будет существовать дольше, чем на Земле, ведь там нет воды и кислорода, к которым она уязвима.

Японские ученые также отмечают, что спутник из древесины будет оказывать минимальное влияние на окружающую среду.

По словам Такао Дои, традиционные спутники из металла образуют частицы оксида алюминия, входящие в атмосферу, однако деревянные спутники сгорают, почти не приводя к загрязнению атмосферы.