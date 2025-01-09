В NASA признали вынужденную задержку по возвращению образцов с Марса на Землю. В этой связи Китай может сделать это первым.

Почему США отстают от Китая в возвращении с Марса на Землю ценных образцов

Программа NASA Mars Sample Return длится уже 15 лет, и ее первоначальный бюджет составлял 3 млрд долларов.

Однако сложность реализации и роста расходов заставляют космическое агентство США пересматривать данную программу и переносить ее выполнение на 2031 год.

В то же время Китай планирует уже доставить с Марса на Землю свои образцы к 2031 году.

Марс

Первые проблемы Mars Sample Return стали очевидны уже после первых трех лет действия программы, когда затраты на нее выросли до 8-11 млрд долларов.

В апреле 2024 года NASA признало, что программа в ее первоначальном виде нереалистичная.

Через в космическом агентстве США объявили конкурс на лучшее коммерческое предложение и уже отобрали 2 возможных варианта:

Один предполагает модернизацию действующей программы с корректировкой бюджета до 6,6-7,7 миллиарда долларов.

Другой вариант коммерческий, детали которого не разглашаются, и стоит 5,8-7,1 миллиарда долларов.

Окончательный выбор должен быть сделан в середине 2026 года.

Что известно о марсианских программах США и Китая

Сначала Китай также планировал возвращение образцов с Марса на Землю в 2031 году, однако запуск миссии становится вполне возможным уже в 2028 году.

Это позволяет доставить образцы на Землю еще до 2031 года, тогда как миссия NASA может задержаться до 2040 года.

При этом руководитель NASA Билл Нельсон убеждает, что миссии США и Китая имеют совершенно разные цели.

По его словам, Китай планирует взятие образцов и доставку их на Землю только из района посадки, тогда как в NASA стремятся предоставить научному сообществу гораздо более широкий взгляд на геологию Красной планеты, вернув около 30 образцов, собранных марсоходом Perseverance в ходе научных кампаний.

По плану NASA должна быть использована технология "воздушного крана" для спуска посадочного аппарата с ракетой, которая выведет образцы на орбиту Марса.

Марсоход Perseverance передаст образцы в контейнер с помощью роботизированной руки.

В случае неисправности Perseverance образцы, оставленные на поверхности хранилищ, останутся недоступными.

После упаковки ракета с контейнером поднимется на орбиту Марса, где встретится с орбитальным аппаратом Европейского космического агентства.

Аппарат ESA планируется до запуска не ранее 2030 года. Посадочный модуль будет оснащен радиоизотопным источником питания, что обеспечит работу даже во время пылевых бурь на Марсе.