У NASA визнали вимушену затримку щодо повернення зразків з Марсу на Землю. У зв'язку з цим Китай може зробити це першим.

Чому США відстають від Китаю у поверненні з Марсу на Землю цінних зразків

Програма NASA Mars Sample Return триває вже 15 років і її початковий бюджет складав 3 млрд доларів.

Однак складність реалізації та зростання витрат змушують космічне агентство США переглядати цю програму і переносити її виконання на 2031 рік.

У той же час Китай планує вже доставити з Марсу на Землю власні зразки до 2031 року.

Марс

Зазначається, що перші проблеми Mars Sample Return стали очевидні вже після перших трьох років дії програми, коли витрати на неї зросли до 8-11 млрд доларів.

У квітні 2024 року NASA визнало, що програма у її початковому вигляді є нереалістичною.

Через у космічному агентстві США оголосили конкурс на кращу комерційну пропозицію і вже відібрали 2 можливі варіанти:

Один передбачає модернізацію чинної програми з коригуванням бюджету до 6,6-7,7 мільярда доларів.

Інший варіант є комерційним, деталі якого не розголошуються, і коштує 5,8-7,1 мільярда доларів.

Остаточний вибір має бути зроблений у середині 2026 року.

Що відомо про марсіанські програми США та Китаю

Спочатку Китай також планував повернення зразків з Марсу на Землю у 2031 році, однак наразі запуск місії стає цілком можливим вже у 2028 році.

Це дає можливість доставити зразки на Землю ще до 2031 року, тоді як місія NASA може затриматися до 2040 року.

При цьому керівник NASA Білл Нельсон переконує, що місії США та Китаю мають зовсім різні цілі.

За його словами, Китай планує взяття зразків і доставку їх на Землю лише з району посадки, тоді як у NASA прагнуть надати науковій спільноті набагато ширший погляд на геологію Червоної планети, повернувши близько 30 зразків, зібраних марсоходом Perseverance під час наукових кампаній.

За планом NASA, має бути використана технологія "повітряного крана" для спуску посадкового апарата із ракетою, яка виведе зразки на орбіту Марсу.

Марсохід Perseverance передасть зразки у контейнер за допомогою роботизованої руки.

У разі несправності Perseverance зразки, залишені на поверхні у сховищах, залишаться недоступними.

Після упакування ракета з контейнером підніметься на орбіту Марсу, де зустрінеться з орбітальним апаратом Європейського космічного агентства.

Апарат ESA планується до запуску не раніше 2030 року. Посадковий модуль буде оснащений радіоізотопним джерелом живлення, що забезпечить роботу навіть під час пилових бур на Марсі.