Науковці визначили місце ймовірного знаходження слідів життя на Марсі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці визначили місце ймовірного знаходження слідів життя на Марсі

Марсохід NASA Сuriosity
Джерело:  online.ua

Європейські астрофізики припускають, що давній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди позаземного життя. 

Головні тези:

  • Європейські науковці вважають, що давній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди позаземного життя.
  • Марсіанські породи, досліджені астрофізиками, можуть приховувати ознаки вулканічних вивержень, що містять ознаки життя.
  • Новий марсохід Розалінд Франклін зможе досліджувати темні породи та шукати ознаки минулого життя на Марсі у 2028 році.
  • Дані орбітальних супутників вказують на те, що темні породи можуть бути надзвичайно старими, утворившись близько 4-3,7 мільярдів років тому.
  • Буріння поверхні Марса й аналіз зібраних каменів можуть розкрити ознаки життя у вулканічному попелі та породах, що містять мінерали, які берегли з віками сліди позаземного життя.

Що відомо про плани з пошуків слідів позаземного життя на Марсі

На думку європейських дослідників, темні скелі на тому місці, де у 2028 році має здійснити висадку марсохід "Розалінд Франклін" Європейської космічної агенції, можуть бути рештками вулканічних вивержень, що приховують ознаки життя.

Європейські астрофізики займались вивченням цих марсіанських пород за допомогою орбітальних супутників.

За результатами досліджень науковці дійшли висновку, що ці загадкові скелі могли утворитись там мільярди років тому з повітря — можливо, у вигляді вулканічного попелу, оскільки поряд із цим місцем не було зафіксовано ні одного вулкану.

Астрофізики виявили місце ймовірного існування ознак життя на Марсі
Марс

На цій ділянці немає відомих вулканів, а це означає, що уламки, ймовірно, прилетіли з відстані сотень, а може, й тисяч кілометрів. Скоріш за все, він утворився внаслідок вибуху вулкана, який викинув попіл високо в атмосферу. Той подолав величезну відстань, перш ніж оселився на цьому місці, — пояснює автор дослідження, Емма Гарріс, яка займається вивченням геологічної історії Марса в Музеї природознавства в Лондоні.

Астрофізики вважають, що темні породи здатні приховувати багаті на мінерали породи під ними від агресивного випромінювання з космосу.

Саме у цих насичених мінералами породах можуть зберігатись ознаки життя.

Однак наразі науковці майже нічого не знають про те, яким саме чином утворились поверхневі породи.

Як збираються шукати ознаки життя на Марсі

Щоб дізнатися більше про ці породи, автори дослідження склали карту регіону площею 50 тис квадратних кілометрів, використовуючи дані з контекстної камери на Mars Reconnaissance Orbiter, супутника NASA, який з 2006 року шукає докази існування давньої води на Марсі.

Дослідники розглядають теорію, згідно з якою, колись темні породи вкривали всю поверхню Марса, однак наразі їх дуже важко знайти.

На думку астрофізиків, це пов’язано з тим, що попіл зберігся на більш низьких ділянках всередині ударних кратерів, де він змішався з підземними водами.

Ймовірним поясненням розташування цих порід є те, що колись дно цих ударних кратерів було заповнене підземними водами, які піднімалися з-під земної кори. Коли попіл потрапив на ці ділянки води, він став більш липким і зцементованим. Решта попелу, який впав на навколишні породи, можливо, просто здуло і він не зберігся, — припускає Емма Гарріс.

Команда сподівається дізнатися набагато більше про місце, відоме як Oxia Planum, коли марсохід ExoMars Rosalind Franklin прибуде на Марс у 2028 році.

За даними ЄКА, новий марсохід зможе бурити поверхню Марса й збирати каміння на глибині до 2 метрів. Потім зібрані матеріали будуть проаналізовані в бортовій лабораторії.

Дослідники обирають для аналізу стародавні породи, оскільки вважають, що саме на них ми маємо найбільші шанси знайти ознаки життя.

Автори нового дослідження припускають, що темні породи були утворені приблизно від 4 до 3,7 мільярда років тому, тобто вони надзвичайно старі. Але саме це їм і потрібно.

Якби життя коли-небудь існувало на Марсі, це було б дуже давно, тому що планета була посушливою і досить неактивною протягом останніх трьох мільярдів років. Тому ми хочемо дослідити гірські породи до цього періоду, щоб побачити, чи є там сліди води або мікробного життя, — пояснюють європейські астрофізики.

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