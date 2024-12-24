Європейські астрофізики припускають, що давній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди позаземного життя.

Що відомо про плани з пошуків слідів позаземного життя на Марсі

На думку європейських дослідників, темні скелі на тому місці, де у 2028 році має здійснити висадку марсохід "Розалінд Франклін" Європейської космічної агенції, можуть бути рештками вулканічних вивержень, що приховують ознаки життя.

Європейські астрофізики займались вивченням цих марсіанських пород за допомогою орбітальних супутників.

За результатами досліджень науковці дійшли висновку, що ці загадкові скелі могли утворитись там мільярди років тому з повітря — можливо, у вигляді вулканічного попелу, оскільки поряд із цим місцем не було зафіксовано ні одного вулкану.

Марс

На цій ділянці немає відомих вулканів, а це означає, що уламки, ймовірно, прилетіли з відстані сотень, а може, й тисяч кілометрів. Скоріш за все, він утворився внаслідок вибуху вулкана, який викинув попіл високо в атмосферу. Той подолав величезну відстань, перш ніж оселився на цьому місці, — пояснює автор дослідження, Емма Гарріс, яка займається вивченням геологічної історії Марса в Музеї природознавства в Лондоні. Поширити

Астрофізики вважають, що темні породи здатні приховувати багаті на мінерали породи під ними від агресивного випромінювання з космосу.

Саме у цих насичених мінералами породах можуть зберігатись ознаки життя.

Однак наразі науковці майже нічого не знають про те, яким саме чином утворились поверхневі породи.

Як збираються шукати ознаки життя на Марсі

Щоб дізнатися більше про ці породи, автори дослідження склали карту регіону площею 50 тис квадратних кілометрів, використовуючи дані з контекстної камери на Mars Reconnaissance Orbiter, супутника NASA, який з 2006 року шукає докази існування давньої води на Марсі.

Дослідники розглядають теорію, згідно з якою, колись темні породи вкривали всю поверхню Марса, однак наразі їх дуже важко знайти.

На думку астрофізиків, це пов’язано з тим, що попіл зберігся на більш низьких ділянках всередині ударних кратерів, де він змішався з підземними водами.

Ймовірним поясненням розташування цих порід є те, що колись дно цих ударних кратерів було заповнене підземними водами, які піднімалися з-під земної кори. Коли попіл потрапив на ці ділянки води, він став більш липким і зцементованим. Решта попелу, який впав на навколишні породи, можливо, просто здуло і він не зберігся, — припускає Емма Гарріс. Поширити

Команда сподівається дізнатися набагато більше про місце, відоме як Oxia Planum, коли марсохід ExoMars Rosalind Franklin прибуде на Марс у 2028 році.

За даними ЄКА, новий марсохід зможе бурити поверхню Марса й збирати каміння на глибині до 2 метрів. Потім зібрані матеріали будуть проаналізовані в бортовій лабораторії.

Дослідники обирають для аналізу стародавні породи, оскільки вважають, що саме на них ми маємо найбільші шанси знайти ознаки життя.

Автори нового дослідження припускають, що темні породи були утворені приблизно від 4 до 3,7 мільярда років тому, тобто вони надзвичайно старі. Але саме це їм і потрібно.