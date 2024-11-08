Астрофізики знайшли докази існування океану на Марсі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрофізики знайшли докази існування океану на Марсі

Марс
Джерело:  Nature

Китайський марсохід Zhurong виявив нові свідчення на підтримку гіпотези, що на Марсі 3,5 млрд років існував величезний океан. 

Головні тези:

  • Китайський марсохід Zhurong виявив ознаки існування величезного океану на Марсі у далекому минулому, що підтверджує гіпотезу про його існування 3,5 млрд років тому.
  • Астрофізики зауважують, що помічені сліди на поверхні Марса, що нагадують берегову лінію та кратероподібні конуси, свідчать про місця колишнього океану.
  • Заперечення щодо існування океану на Марсі в минулому пояснюються діяльністю вітру та марсіанською ерозією, які можуть стирати сліди води з поверхні планети.
  • Останні відкриття на Марсі, в тому числі річкові хребти, підтверджують теорію про існування водних форм на планеті в минулому.
  • Дослідження китайського марсоходу та подальші дебати вчених є ключовими для розуміння історії Марса та можливого існування океану на ньому у далекому минулому.

Що відомо про існування океану на Марсі у далекому минулому

Зазначається, що Zhurong знайшов сліди, які дуже нагадують берегову лінію.

За підрахунками команди астрофізиків, океан міг утворитись на Марсі 3,7 млрд років тому і зник близько 3,4 млрд років тому.

За словами провідного автора дослідження Бо Ву з Гонконзького політехнічного університету, навколо місця, у якому здійснив приземлення Zhurong, були помічені конуси з ямами, полігональні западини й потоки, які вказують на існування великих площ води у минулому.

Астрофізики знайшли свідчення існування великого океану на Марсі у минулому
Поверхня Марса

За попередніми дослідженнями, кратероподібні конуси могли утворитися внаслідок виверження грязьових вулканів.

Однак китайські астрофізики зазначають, що виявлені нові свідчення не доводять остаточно існування колись океану на Марсі.

За словами науковця з Університету штату Пенсильванія Бенджаміна Карденаса, команда китайських астрофізиків недостатньо врахувала силу вітру на Марсі, , який обдував породи й "стирав" скелі протягом кількох мільярдів років.

Люди вважають Марс не таким активним, як Місяць, але він активний! — стверджує Карденас.

Науковець додає, що навіть повільні темпи марсіанської ерозії знищили б сліди берегової лінії за такий тривалий період.

Що відомо про попередні свідчення існування океану на Марсі

у 2021 році китайський Zhurong приземлився на рівнині в регіоні Утопія в північній півкулі Марса, де раніше були помічені ознаки стародавнього океану. Відтоді він знаходить ймовірні сліди води у цьому регіоні Марса.

Zhurong уже знаходив докази двох великих повеней, які могли статися на Марсі 1,6 млрд і понад 3 млрд років тому. А у 2022 році дослідники змогли накреслити на карті понад 6,5 тисяч кілометрів річкових хребтів, "вирізьблених" водою.

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