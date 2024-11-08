Китайський марсохід Zhurong виявив нові свідчення на підтримку гіпотези, що на Марсі 3,5 млрд років існував величезний океан.

Що відомо про існування океану на Марсі у далекому минулому

Зазначається, що Zhurong знайшов сліди, які дуже нагадують берегову лінію.

За підрахунками команди астрофізиків, океан міг утворитись на Марсі 3,7 млрд років тому і зник близько 3,4 млрд років тому.

За словами провідного автора дослідження Бо Ву з Гонконзького політехнічного університету, навколо місця, у якому здійснив приземлення Zhurong, були помічені конуси з ямами, полігональні западини й потоки, які вказують на існування великих площ води у минулому.

Поверхня Марса

За попередніми дослідженнями, кратероподібні конуси могли утворитися внаслідок виверження грязьових вулканів.

Однак китайські астрофізики зазначають, що виявлені нові свідчення не доводять остаточно існування колись океану на Марсі.

За словами науковця з Університету штату Пенсильванія Бенджаміна Карденаса, команда китайських астрофізиків недостатньо врахувала силу вітру на Марсі, , який обдував породи й "стирав" скелі протягом кількох мільярдів років.

Люди вважають Марс не таким активним, як Місяць, але він активний! — стверджує Карденас. Поширити

Науковець додає, що навіть повільні темпи марсіанської ерозії знищили б сліди берегової лінії за такий тривалий період.

Що відомо про попередні свідчення існування океану на Марсі

у 2021 році китайський Zhurong приземлився на рівнині в регіоні Утопія в північній півкулі Марса, де раніше були помічені ознаки стародавнього океану. Відтоді він знаходить ймовірні сліди води у цьому регіоні Марса.

Zhurong уже знаходив докази двох великих повеней, які могли статися на Марсі 1,6 млрд і понад 3 млрд років тому. А у 2022 році дослідники змогли накреслити на карті понад 6,5 тисяч кілометрів річкових хребтів, "вирізьблених" водою.