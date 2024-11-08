Китайський марсохід Zhurong виявив нові свідчення на підтримку гіпотези, що на Марсі 3,5 млрд років існував величезний океан.
Головні тези:
- Китайський марсохід Zhurong виявив ознаки існування величезного океану на Марсі у далекому минулому, що підтверджує гіпотезу про його існування 3,5 млрд років тому.
- Астрофізики зауважують, що помічені сліди на поверхні Марса, що нагадують берегову лінію та кратероподібні конуси, свідчать про місця колишнього океану.
- Заперечення щодо існування океану на Марсі в минулому пояснюються діяльністю вітру та марсіанською ерозією, які можуть стирати сліди води з поверхні планети.
- Останні відкриття на Марсі, в тому числі річкові хребти, підтверджують теорію про існування водних форм на планеті в минулому.
- Дослідження китайського марсоходу та подальші дебати вчених є ключовими для розуміння історії Марса та можливого існування океану на ньому у далекому минулому.
Що відомо про існування океану на Марсі у далекому минулому
Зазначається, що Zhurong знайшов сліди, які дуже нагадують берегову лінію.
За підрахунками команди астрофізиків, океан міг утворитись на Марсі 3,7 млрд років тому і зник близько 3,4 млрд років тому.
За словами провідного автора дослідження Бо Ву з Гонконзького політехнічного університету, навколо місця, у якому здійснив приземлення Zhurong, були помічені конуси з ямами, полігональні западини й потоки, які вказують на існування великих площ води у минулому.
За попередніми дослідженнями, кратероподібні конуси могли утворитися внаслідок виверження грязьових вулканів.
Однак китайські астрофізики зазначають, що виявлені нові свідчення не доводять остаточно існування колись океану на Марсі.
За словами науковця з Університету штату Пенсильванія Бенджаміна Карденаса, команда китайських астрофізиків недостатньо врахувала силу вітру на Марсі, , який обдував породи й "стирав" скелі протягом кількох мільярдів років.
Науковець додає, що навіть повільні темпи марсіанської ерозії знищили б сліди берегової лінії за такий тривалий період.
Що відомо про попередні свідчення існування океану на Марсі
у 2021 році китайський Zhurong приземлився на рівнині в регіоні Утопія в північній півкулі Марса, де раніше були помічені ознаки стародавнього океану. Відтоді він знаходить ймовірні сліди води у цьому регіоні Марса.
Zhurong уже знаходив докази двох великих повеней, які могли статися на Марсі 1,6 млрд і понад 3 млрд років тому. А у 2022 році дослідники змогли накреслити на карті понад 6,5 тисяч кілометрів річкових хребтів, "вирізьблених" водою.
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