Китайский марсоход Zhurong обнаружил новые свидетельства в поддержку гипотезы о том, что на Марсе 3,5 млрд лет существовал огромный океан.

Что известно о существовании океана на Марсе в далеком прошлом

Отмечается, что Zhurong нашел следы, очень напоминающие береговую линию.

По подсчетам команды астрофизиков, океан мог образоваться на Марсе 3,7 млрд. лет назад и исчез около 3,4 млрд. лет назад.

По словам ведущего автора исследования Бо Ву из Гонконгского политехнического университета, вокруг места, где осуществил приземление Zhurong, были замечены конусы с ямами, полигональные впадины и потоки, указывающие на существование больших площадей воды в прошлом.

Поверхность Марса

По предварительным исследованиям, кратерообразные конусы могли образоваться в результате извержения грязевых вулканов.

Однако китайские астрофизики отмечают, что обнаруженные новые свидетельства не доказывают окончательно существование когда-то океана на Марсе.

По словам ученого из Университета штата Пенсильвания Бенджамина Карденаса, команда китайских астрофизиков недостаточно учла силу ветра на Марсе, который обдувал породы и "стирал" скалы в течение нескольких миллиардов лет.

Люди считают Марс не таким активным, как Луна, но она активна! — утверждает Карденас. Поделиться

Ученый добавляет, что даже медленные темпы марсианской эрозии уничтожили бы следы береговой линии за столь длительный период.

Что известно о предварительных свидетельствах существования океана на Марсе

в 2021 году китайский Zhurong приземлился на равнине в регионе Утопия в северном полушарии Марса, где ранее были отмечены признаки древнего океана. С этого времени он находит вероятные следы воды в этом регионе Марса.

Zhurong уже находил доказательства двух крупных наводнений, которые могли произойти на Марсе 1,6 млрд. и более 3 млрд. лет назад. А в 2022 году исследователи смогли начертить на карте более 6,5 тысяч километров речных хребтов, "вырезанных" водой.