Китайский марсоход Zhurong обнаружил новые свидетельства в поддержку гипотезы о том, что на Марсе 3,5 млрд лет существовал огромный океан.
Главные тезисы
- Китайский марсоход Zhurong нашел свидетельства о существовании океана на Марсе в прошлом, подтверждая эту гипотезу.
- Открытия астрофизиков включают следы бывшего океана, береговую линию и кратерообразные конусы, указывая на водные формы на планете.
- Вопросы существования океана на Марсе вызывают дебаты среди ученых, связанные с марсианской эрозией и долговечностью следов воды.
- Исследования китайского марсохода играют ключевую роль в понимании истории Марса и вопроса о наличии океана на планете в прошлом.
- Предварительные свидетельства океана на Марсе, которые обнаружил Zhurong, вызывают важные вопросы и дают новые направления для дальнейших исследований.
Что известно о существовании океана на Марсе в далеком прошлом
Отмечается, что Zhurong нашел следы, очень напоминающие береговую линию.
По подсчетам команды астрофизиков, океан мог образоваться на Марсе 3,7 млрд. лет назад и исчез около 3,4 млрд. лет назад.
По словам ведущего автора исследования Бо Ву из Гонконгского политехнического университета, вокруг места, где осуществил приземление Zhurong, были замечены конусы с ямами, полигональные впадины и потоки, указывающие на существование больших площадей воды в прошлом.
По предварительным исследованиям, кратерообразные конусы могли образоваться в результате извержения грязевых вулканов.
Однако китайские астрофизики отмечают, что обнаруженные новые свидетельства не доказывают окончательно существование когда-то океана на Марсе.
По словам ученого из Университета штата Пенсильвания Бенджамина Карденаса, команда китайских астрофизиков недостаточно учла силу ветра на Марсе, который обдувал породы и "стирал" скалы в течение нескольких миллиардов лет.
Ученый добавляет, что даже медленные темпы марсианской эрозии уничтожили бы следы береговой линии за столь длительный период.
Что известно о предварительных свидетельствах существования океана на Марсе
в 2021 году китайский Zhurong приземлился на равнине в регионе Утопия в северном полушарии Марса, где ранее были отмечены признаки древнего океана. С этого времени он находит вероятные следы воды в этом регионе Марса.
Zhurong уже находил доказательства двух крупных наводнений, которые могли произойти на Марсе 1,6 млрд. и более 3 млрд. лет назад. А в 2022 году исследователи смогли начертить на карте более 6,5 тысяч километров речных хребтов, "вырезанных" водой.
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