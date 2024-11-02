Американский ученый Кен Чаффин и его дочь Келли расшифровали внеземный сигнал с Марса, полученный в 2023 году.
Главные тезисы
- Ученые расшифровали внеземной сигнал с Марса, намекающий на возможное существование внеземной жизни.
- Расшифровка сигнала с Марса от космического аппарата Европейского космического агентства ставит задачу интерпретации сообщений из других миров.
- Эксперимент по расшифровке внеземных сигналов подчеркивает сложность восприятия информации из межпланетного пространства и требует широких знаний и сотрудничества.
- Далеко не все трудности в понимании внеземных сигналов преодолены, и ученым предстоит искать дальнейшие пути интерпретации сообщений из космоса.
- Проект 'Знак в космосе' открывает новые возможности для исследования и сотрудничества в изучении внеземной жизни в галактике.
Что известно об эксперименте по расшифровке внеземных сигналов с Марса
Отмечается, что сообщение с Марса поступило от находящегося на орбите планеты космического аппарата Европейского космического агентства.
Сигнал был создан и отправлен в рамках проекта "Знак в космосе".
Этот эксперимент ставит целью проверку типов и методов, которые могут быть полезны для расшифровки сигналов, полученных из космоса.
По словам представителей Европейского космического агентства, в мае 2023 года три радиоастрономических обсерватории на Земле перехватили сигнал.
Буквально за 10 дней группа из 5 тыс. ученых-добровольцев отделила сообщения по необработанным данным радиосигнала.
После этого нужно было расшифровать закодированную информацию.
Кен Чаффин и его дочь использовали для расшифровки имуляции, проводимых часами и днями подряд.
Чтобы расшифровать сигнал ученым понадобился почти год.
В частности, они выяснили, что сообщение указывало на наличие внеземных форм жизни. По их предположению это может указывать на клеточные образования и формы жизни, содержащие аминокислоты и белки.
Посредством полученных данных медиа-художница Даниэла де Паулис вместе с небольшой группой астрономов и компьютерных ученых создала визуализацию инопланетного сообщения.
Зачем ученым имитировать внеземные сигналы из космоса и пытаться их расшифровать
В то же время, декодирование сигнала не обязательно свидетельствует о том, что теперь его содержание можно понять. Следующим шагом станут попытки найти в сообщении с Марса возможное значение.
Несмотря на опыт в расшифровке внеземных сигналов, ученые до сих пор могут столкнуться с трудностями при поступлении неизвестного типа сигнала.
Это объясняют тем, что смоделированные сообщения все же были созданы людьми на основе того, как мы воспринимаем Вселенную.
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