Американские астрофизики расшифровали внеземный сигнал с Марса. Кто его отправил
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские астрофизики расшифровали внеземный сигнал с Марса. Кто его отправил

Марс
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Источник:  Space.com

Американский ученый Кен Чаффин и его дочь Келли расшифровали внеземный сигнал с Марса, полученный в 2023 году.

Главные тезисы

  • Ученые расшифровали внеземной сигнал с Марса, намекающий на возможное существование внеземной жизни.
  • Расшифровка сигнала с Марса от космического аппарата Европейского космического агентства ставит задачу интерпретации сообщений из других миров.
  • Эксперимент по расшифровке внеземных сигналов подчеркивает сложность восприятия информации из межпланетного пространства и требует широких знаний и сотрудничества.
  • Далеко не все трудности в понимании внеземных сигналов преодолены, и ученым предстоит искать дальнейшие пути интерпретации сообщений из космоса.
  • Проект 'Знак в космосе' открывает новые возможности для исследования и сотрудничества в изучении внеземной жизни в галактике.

Что известно об эксперименте по расшифровке внеземных сигналов с Марса

Отмечается, что сообщение с Марса поступило от находящегося на орбите планеты космического аппарата Европейского космического агентства.

Сигнал был создан и отправлен в рамках проекта "Знак в космосе".

Этот эксперимент ставит целью проверку типов и методов, которые могут быть полезны для расшифровки сигналов, полученных из космоса.

Американские астрофизики расшифровали внеземный сигнал с Марса
Марс

По словам представителей Европейского космического агентства, в мае 2023 года три радиоастрономических обсерватории на Земле перехватили сигнал.

Буквально за 10 дней группа из 5 тыс. ученых-добровольцев отделила сообщения по необработанным данным радиосигнала.

После этого нужно было расшифровать закодированную информацию.

Кен Чаффин и его дочь использовали для расшифровки имуляции, проводимых часами и днями подряд.

Чтобы расшифровать сигнал ученым понадобился почти год.

В частности, они выяснили, что сообщение указывало на наличие внеземных форм жизни. По их предположению это может указывать на клеточные образования и формы жизни, содержащие аминокислоты и белки.

Посредством полученных данных медиа-художница Даниэла де Паулис вместе с небольшой группой астрономов и компьютерных ученых создала визуализацию инопланетного сообщения.

Зачем ученым имитировать внеземные сигналы из космоса и пытаться их расшифровать

В то же время, декодирование сигнала не обязательно свидетельствует о том, что теперь его содержание можно понять. Следующим шагом станут попытки найти в сообщении с Марса возможное значение.

Теперь, когда загадочный сигнал расшифрован, начинается поиск смысла. Интерпретация послания, как и любого произведения искусства, остается открытой, отмечают в Европейском космическом агентстве.

Несмотря на опыт в расшифровке внеземных сигналов, ученые до сих пор могут столкнуться с трудностями при поступлении неизвестного типа сигнала.

Это объясняют тем, что смоделированные сообщения все же были созданы людьми на основе того, как мы воспринимаем Вселенную.

Общение с внеземной жизнью потребует широких знаний больше, чем астрономия. С помощью "Знака в космосе" мы надеемся сделать первые шаги на пути объединения сообщества для решения этой проблемы, — объясняет ауковый сотрудник телескопов Аллена в США Ваэль Фарах.

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