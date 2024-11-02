Американский ученый Кен Чаффин и его дочь Келли расшифровали внеземный сигнал с Марса, полученный в 2023 году.

Что известно об эксперименте по расшифровке внеземных сигналов с Марса

Отмечается, что сообщение с Марса поступило от находящегося на орбите планеты космического аппарата Европейского космического агентства.

Сигнал был создан и отправлен в рамках проекта "Знак в космосе".

Этот эксперимент ставит целью проверку типов и методов, которые могут быть полезны для расшифровки сигналов, полученных из космоса.

Марс

По словам представителей Европейского космического агентства, в мае 2023 года три радиоастрономических обсерватории на Земле перехватили сигнал.

Буквально за 10 дней группа из 5 тыс. ученых-добровольцев отделила сообщения по необработанным данным радиосигнала.

После этого нужно было расшифровать закодированную информацию.

Кен Чаффин и его дочь использовали для расшифровки имуляции, проводимых часами и днями подряд.

Чтобы расшифровать сигнал ученым понадобился почти год.

В частности, они выяснили, что сообщение указывало на наличие внеземных форм жизни. По их предположению это может указывать на клеточные образования и формы жизни, содержащие аминокислоты и белки.

Посредством полученных данных медиа-художница Даниэла де Паулис вместе с небольшой группой астрономов и компьютерных ученых создала визуализацию инопланетного сообщения.

Зачем ученым имитировать внеземные сигналы из космоса и пытаться их расшифровать

В то же время, декодирование сигнала не обязательно свидетельствует о том, что теперь его содержание можно понять. Следующим шагом станут попытки найти в сообщении с Марса возможное значение.

Теперь, когда загадочный сигнал расшифрован, начинается поиск смысла. Интерпретация послания, как и любого произведения искусства, остается открытой, отмечают в Европейском космическом агентстве. Поделиться

Несмотря на опыт в расшифровке внеземных сигналов, ученые до сих пор могут столкнуться с трудностями при поступлении неизвестного типа сигнала.

Это объясняют тем, что смоделированные сообщения все же были созданы людьми на основе того, как мы воспринимаем Вселенную.