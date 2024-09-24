Что может означать обнаружение необычного камня на Марсе

Около месяца назад Perseverance начал подъем по крутым склонам по пути к кратеру с целью поиска древних камней.

Ученые ищут такие камни в попытках узнать больше о прошлом Марса.

Во время сложного продвижения ровера ученые заметили странный камень.

После обработки полученных данных за несколько дней ученые узнали, что диаметр необычного камня составляет около 20 сантиметров, кроме того, он покрыт черными и белыми полосами.

Perseverance обнаружил необычный камень на Марсе

Ученые убеждают, что структура обнаруженного камня не похожа на структуру любого другого, обнаруженного в районе кратера Езеро, или на всей другой поверхности планеты.

Ученые предполагают, что в создании этой структуры участвовали магматические или метаморфические процессы.

Камень отличается от окружающей рыхлой породы, что может указывать на то, что он прибыл сюда из другого региона. Может быть, он скатился с холма.

Что известно о других важных находках на Марсе

По словам ученых, потерянный много миллиардов лет назад, большой спутник Марса может объяснить, почему Марс настолько отличается от других каменистых планет Солнечной системы.

Ученые отмечают, что сейчас у Красной планеты два крошечных спутника, однако в начале существования Марс мог иметь спутник Нерио гораздо больших размеров.

По мнению астронома из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне Майкла Эфроимски, именно этот пропавший спутник мог повлиять на странную форму и необычный рельеф Марса.

Отмечается, что именно на Марсе расположен ряд наиболее экстремальных ландшафтов в Солнечной системе, среди которых самый большой каньон, самая высокая гора и самый высокогорный регион.

Этот регион называется Тарсис или возвышенность Тарсис, он расположен в западном полушарии Марса возле его экватора.