Ученые предлагают новый способ смены атмосферы на Марсе для повышения температуры на планете и создания потенциальных условий пригодности для существования живых существ.
Главные тезисы
- Принципиальное предложение ученых заключается в использовании наночастиц железа или алюминия для повышения температуры на Марсе на 28°C в течение 10 лет.
- Использование наностержней может сделать атмосферу Марса более пригодной для жизни, но необходимы дальнейшие исследования возможных последствий.
- Ученые осознают, что изменение атмосферы Марса не решит все проблемы, однако может стать первым шагом к созданию более благоприятных условий для существования жизни на планете.
- Новый подход предполагает использование специально разработанных наночастиц для нагревания атмосферы Марса, отличающийся от предыдущих концепций использования парниковых газов.
- Ученые призывают к более глубокому исследованию возможности превращения Марса в более похожую на Землю планету, не исключая как позитивные, так и негативные последствия такой инициативы.
Как ученые предлагают изменить температуру на Марсе
Отмечается, что в новом исследовании, обнародованном в журнале Science Advances, предлагается распиливать в атмосфере Марса крошечные частицы железа или алюминия, которые могут помочь повысить температуру и сделать условия на планете более подходящими для существования людей.
Ученые предлагают в течение многих лет непрерывно выбрасывать в атмосферу Марса наностержни со скоростью около 30 литров в секунду.
Ученые подсчитали, что это позволит повысить атмосферу планеты примерно на 28 ° C в течение буквально 10 лет.
В настоящее время средняя температура на Марсе составляет -65°C. А колебания температуры составляют от 20 до -153°C.
Ученые из NASA подчеркивают, что на формирование климата на Марсе повлияло расположение планеты.
Марс находится в 228 млн километров от Солнца. Светлая необходимо около 13 минут, чтобы добраться до поверхности планеты.
У Красной планеты также очень тонкий слой атмосферы, что не позволяет удерживать возвращаемое обратно в космос солнечное тепло.
В то же время, ученые признают, что этот шаг не сделает четвертую от Солнца планету полностью пригодной для жизни, но потенциально будет способствовать этому. Люди на планете могут столкнуться с другими проблемами, например:
недостатком кислорода для дыхания;
вредным ультрафиолетовым излучением;
непригодным для выращивания сельскохозяйственных культур соленым грунтом;
пылевыми бурями, иногда охватывающими большую часть планеты, и другим.
Что говорят ученые
По словам ведущего автора работы Саманеха Ансари, своим предложением команда ученых пытается не только доказать возможность нагревания Марса, но и побуждать ученых к более широкому исследованию этой темы.
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