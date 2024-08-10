Ученые предлагают новый способ смены атмосферы на Марсе для повышения температуры на планете и создания потенциальных условий пригодности для существования живых существ.

Как ученые предлагают изменить температуру на Марсе

Отмечается, что в новом исследовании, обнародованном в журнале Science Advances, предлагается распиливать в атмосфере Марса крошечные частицы железа или алюминия, которые могут помочь повысить температуру и сделать условия на планете более подходящими для существования людей.

Ученые предлагают в течение многих лет непрерывно выбрасывать в атмосферу Марса наностержни со скоростью около 30 литров в секунду.

Ученые подсчитали, что это позволит повысить атмосферу планеты примерно на 28 ° C в течение буквально 10 лет.

В настоящее время средняя температура на Марсе составляет -65°C. А колебания температуры составляют от 20 до -153°C.

Поверхность Марса

Ученые из NASA подчеркивают, что на формирование климата на Марсе повлияло расположение планеты.

Марс находится в 228 млн километров от Солнца. Светлая необходимо около 13 минут, чтобы добраться до поверхности планеты.

У Красной планеты также очень тонкий слой атмосферы, что не позволяет удерживать возвращаемое обратно в космос солнечное тепло.

В то же время, ученые признают, что этот шаг не сделает четвертую от Солнца планету полностью пригодной для жизни, но потенциально будет способствовать этому. Люди на планете могут столкнуться с другими проблемами, например:

недостатком кислорода для дыхания;

вредным ультрафиолетовым излучением;

непригодным для выращивания сельскохозяйственных культур соленым грунтом;

пылевыми бурями, иногда охватывающими большую часть планеты, и другим.

Что говорят ученые

Идея состоит в том, чтобы изменить окружающую среду планеты так, чтобы сделать ее более похожим на земную. Для Марса нагрев планеты является необходимым, но недостаточным первым шагом. Предыдущие концепции сосредотачивались на выбросе парниковых газов, но для этого требуется большое количество ресурсов, дефицитных на Марсе. Ключевыми элементами нашей работы является новое предложение использования специально разработанных наночастиц для согревания атмосферы Марса, а также климатическое моделирование, которое предполагает, что этот подход может быть гораздо эффективнее предыдущих концепций, - объясняет один из участников исследования, ученый-планетолог Чикагского университета, США. , Эдвин Кайт Поделиться

По словам ведущего автора работы Саманеха Ансари, своим предложением команда ученых пытается не только доказать возможность нагревания Марса, но и побуждать ученых к более широкому исследованию этой темы.