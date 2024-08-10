Науковці запропонували новий спосіб зробити Марс придатним для життя
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці запропонували новий спосіб зробити Марс придатним для життя

Марс
Джерело:  Reuters

Науковці пропонують новий спосіб зміни атмосфери на Марсі для підвищення температури на планеті і створення потенційних умов придатності для існування живих істот. 

Головні тези:

  • Науковці запропонували новий метод зміни атмосфери на Марсі для створення придатних умов для життя.
  • Використання наночастинок заліза чи алюмінію у атмосфері Марсу може підвищити температуру на планеті на 28°C протягом 10 років.
  • Поява спеціальної пропозиції нагрівання Марсу стимулює науковців до ширшого дослідження можливостей придатності планети для життя.
  • Ідея полягає у зміні навколишнього середовища Марсу за допомогою наночастинок для наближення планети до земної атмосфери.
  • Хоча наночастинки можуть створити сприятливі умови для життя, потрібні подальші дослідження, щоб визначити можливі наслідки цієї ініціативи.

Як науковці пропонують змінити температуру на Марсі

Зазначається, що у новому дослідженні, оприлюдненому у журналі Science Advances, пропонується розпилювати у атмосфері Марсу крихітні частинки заліза чи алюмінію, які можуть допомогти підвищити температуру і зробити умови на планеті більш придатними для існування людей.

Науковці пропонують протягом багатьох років безперервно викидати в атмосферу Марсу нанострижні зі швидкістю приблизно 30 літрів на секунду.

Вчені підрахували, що це дозволить підвищити атмосферу планети приблизно на 28°C протягом буквально 10 років.

Наразі середня температура на Марсі становить -65°C. А коливання температури становлять від 20°C до -153°C.

Вчені пропонують підвищити температуру на Марсі
Поверхня Марсу

Науковці з NASA підкреслюють, що на формування клімату на Марсі вплинуло розташування планети.

Марс перебуває на відстані 228 млн кілометрів від Сонця. Світлу необхідно близько 13 хвилин аби дістатись поверхні планети.

У Червоної планети також дуже тонкий шар атмосфери, що не дозволяє утримувати сонячне тепло, яке повертається назад у космос.

Водночас вчені визнають, що цей крок не зробить четверту від Сонця планету повністю придатною для життя, але потенційно сприятиме цьому. Люди на планеті можуть зіткнутися з іншими проблемами, як-от:

  • нестачею кисню для дихання;

  • шкідливим ультрафіолетовим випромінюванням;

  • непридатним для вирощування сільськогосподарських культур солоним ґрунтом;

  • пиловими бурями, які іноді охоплюють більшу частину планети, та іншим.

Що кажуть науковці

Ідея полягає у тому, щоб змінити навколишнє середовище планети так, щоб зробити його більш схожим на земну. Для Марса нагрівання планети є необхідним, але недостатнім першим кроком. Попередні концепції зосереджувалися на викиді парникових газів, але для цього потрібна велика кількість ресурсів, які дефіцитні на Марсі. Ключовими елементами нашої роботи є нова пропозиція використання спеціально розроблених наночастинок для зігрівання атмосфери Марса, а також кліматичне моделювання, яке передбачає, що цей підхід може бути набагато ефективнішим, ніж попередні концепції, - пояснює один з учасників дослідження, учений-планетолог Чиказького університету, США, Едвін Кайт

За словами провідного автора роботи Саманеха Ансарі, своєю пропозицією команда науковців намагається не лише довести можливість нагрівання Марсу, а й спонукати вчених до ширшого дослідження цієї теми.

Хоча наночастинки можуть зігріти Марс, як переваги, так і потенційна шкода від цієї ініціативи наразі невизначені. Наприклад, у малоймовірному випадку, коли виявиться, що марсіанський ґрунт містить токсичні для земного життя частинки. З іншого боку, якщо на поверхні Марса вдасться створити фотосинтетичну біосферу, це може збільшити здатність Сонячної системи до процвітання людини, - припускає Едвін Кайт.

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