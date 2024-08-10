Науковці пропонують новий спосіб зміни атмосфери на Марсі для підвищення температури на планеті і створення потенційних умов придатності для існування живих істот.
Головні тези:
- Науковці запропонували новий метод зміни атмосфери на Марсі для створення придатних умов для життя.
- Використання наночастинок заліза чи алюмінію у атмосфері Марсу може підвищити температуру на планеті на 28°C протягом 10 років.
- Поява спеціальної пропозиції нагрівання Марсу стимулює науковців до ширшого дослідження можливостей придатності планети для життя.
- Ідея полягає у зміні навколишнього середовища Марсу за допомогою наночастинок для наближення планети до земної атмосфери.
- Хоча наночастинки можуть створити сприятливі умови для життя, потрібні подальші дослідження, щоб визначити можливі наслідки цієї ініціативи.
Як науковці пропонують змінити температуру на Марсі
Зазначається, що у новому дослідженні, оприлюдненому у журналі Science Advances, пропонується розпилювати у атмосфері Марсу крихітні частинки заліза чи алюмінію, які можуть допомогти підвищити температуру і зробити умови на планеті більш придатними для існування людей.
Науковці пропонують протягом багатьох років безперервно викидати в атмосферу Марсу нанострижні зі швидкістю приблизно 30 літрів на секунду.
Вчені підрахували, що це дозволить підвищити атмосферу планети приблизно на 28°C протягом буквально 10 років.
Наразі середня температура на Марсі становить -65°C. А коливання температури становлять від 20°C до -153°C.
Науковці з NASA підкреслюють, що на формування клімату на Марсі вплинуло розташування планети.
Марс перебуває на відстані 228 млн кілометрів від Сонця. Світлу необхідно близько 13 хвилин аби дістатись поверхні планети.
У Червоної планети також дуже тонкий шар атмосфери, що не дозволяє утримувати сонячне тепло, яке повертається назад у космос.
Водночас вчені визнають, що цей крок не зробить четверту від Сонця планету повністю придатною для життя, але потенційно сприятиме цьому. Люди на планеті можуть зіткнутися з іншими проблемами, як-от:
нестачею кисню для дихання;
шкідливим ультрафіолетовим випромінюванням;
непридатним для вирощування сільськогосподарських культур солоним ґрунтом;
пиловими бурями, які іноді охоплюють більшу частину планети, та іншим.
Що кажуть науковці
За словами провідного автора роботи Саманеха Ансарі, своєю пропозицією команда науковців намагається не лише довести можливість нагрівання Марсу, а й спонукати вчених до ширшого дослідження цієї теми.
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