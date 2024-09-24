Команда науковців марсіанської місії ровера Perseverance була вражена виявленням нетипового для Червоної планети каменя.

Що може означати виявлення незвичного каменя на Марсі

Близько місяця тому Perseverance розпочав підйом по крутих схилах на шляху до кратера із метою пошуку стародавніх каменів.

Науковці шукають такі камені у спробах дізнатись більше про минуле Марса.

Під час доволі складного просування ровера науковці помітили дивний камінь.

Після обробки отриманих даних за кілька днів науковці дізнались, що діаметр незвичайного каменя становить близько 20 сантиметрів, окрім цього він вкритий чорними та білими смугами.

Perseverance виявив незвичний камень на Марсі

Вчені переконують, що структура виявленого каменя не схожа зі структурою будь-якого іншого, виявленого в районі кратеру Єзеро, або на усій іншій поверхні планети.

Науковці припускають, що створенні цієї структури брали участь магматичні чи метаморфічні процеси.

Камінь відрізняється від оточуючої пухкої породи, що може вказувати на те, що він прибув сюди з іншого регіону. Можливо, він скотився з пагорба.

Що відомо про інші важливі знахідки на Марсі

За словами науковців, втрачений багато мільярдів років тому великий супутник Марса може пояснити, чому Марс настільки відрізняється від інших кам'янистих планет Сонячної системи.

Науковці зазначають, що наразі Червона планета має два крихітні супутники, однак на початку існування Марс міг мати супутник Неріо набагато більших розмірів.

На думку астронома із Військово-морської обсерваторії США у Вашингтоні Майкла Ефроімські, саме цей зниклий супутник міг вплинути на дивну форму і незвичний рельєф Марса.

Зазначається, що саме на Марсі розміщена низка найбільш екстремальних ландшафтів у Сонячній системі, серед яких найбільший каньйон, найвища гора і найбільший високогірний регіон.

Це регіон має назву Тарсіс або височина Тарсіс, він розташований в західній півкулі Марса біля його екватора.