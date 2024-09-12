Астрономи з Європейського космічного агентства зафіксували випромінювання дивного знаку з поверхні Марсу, який був дуже схожий на “смайлик".

Що відомо про незвичну знахідку на Марсі і яке це може вплинути на наші уявлення про цю планету

Зазначається, що сама структура, яка зовні схожа на “смайлик”, є залишками стародавнього озера, яке висохло не один мільярд років тому.

Однак у цих покладах, на думку науковців, можуть міститись ознаки життя.

7 вересня ЄКА оприлюднило зображення, схоже на культову віртуальну посмішку, а насправді є покладами хлоридної солі з парою очей-кратерів.

Незвичайний вигляд соляних покладів на Марсі

Підкреслюється, що у переважній більшості випадків такі поклади неможливо відрізнити від поверхні Марса, однак спостереження за допомогою інфрачервоних камер, аналогічних встановленим на орбітальному апараті ExoMars, дозволяє побачити соляні поклади у рожевому або фіолетовому спектрі.

Фото було зроблене в рамках дослідження, опублікованого 3 серпня, в журналі Scientific Data.

Дослідникам вдалось створити перший надійний каталог покладів хлоридної солі на Марсі за допомогою зображень, які робив орбітальний апарат ExoMars Orbiter.

Загалом науковцям вдалось виявити 965 різних покладів, які розміщені по всій поверхні Марсу.

Їхні розміри коливались від 300 до 3 тис метрів завширшки.

Самі дослідники пояснюють, що ці поклади представляють дуже важливу інформацію, оскільки здатні забезпечувати птимальні умови для біологічної активності та збереження.

Колись на Марсі було багато водних джерел, включаючи озера, річки і мілководні океани. Однак приблизно 2-3 млрд років тому масштабні кліматичні зміни та втрата сталої атмосфери призвели до висихання води.

Ймовірно, це сталося через втрату магнітного поля Марса, що дозволило сонячному вітру поступово зішкребти більшу частину атмосфери планети і врешті-решт призвело до того, що більша частина рідкої води замерзла або випарувалася в космос.

Науковці зазначають, що у деяких місцях поклади солі є єдиним свідченням того, що тут колись була вода.

На думку дослідників, зменшення озер на Марсі і зникнення води призвело до значного збільшення рівня її солоності.

Вчені вважають, що останні залишки солоної води на Червоній планеті могли стати останнім притулком для мікробів-екстремофілів, які могли пережити кліматичні зміни на планеті.

Їхні рештки накопичувалися в цих відкладеннях, коли вода остаточно висихала, - вважають астрономи. Поширити

Солі також могли допомогти зберігтись доказам цих вимерлих форм життя протягом мільярдів років.

Що відомо про ймовірну наявність великої кількості води на Марсі

Нещодавні великі відкриття також натякають на те, що на Марсі зараз набагато більше води, ніж ми спочатку думали, що знову відродило надію знайти живих мікробних марсіан на Червоній планеті в майбутньому.

У червні цього року астрономи заявили про виявлення на Марсі щонайменше 150 тис водяного інею на вершинах деяких найвищих вулканів Марса.

Науковці також припускають, що під поверхнею Червоної планети може ховатися величезний прихований океан.