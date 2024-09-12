Астрономы из Европейского космического агентства зафиксировали излучение странного знака с поверхности Марса, который был очень похож на "смайлик".

Что известно о необычной находке на Марсе и какое это может повлиять на наши представления об этой планете

Отмечается, что сама структура, которая внешне похожа на смайлик, является остатками древнего озера, которое высохло не один миллиард лет назад.

Однако в этих залежах, по мнению ученых, могут содержаться признаки жизни.

7 сентября ЕКА обнародовало изображение, похожее на культовую виртуальную улыбку, а на самом деле является залежями хлоридной соли с парой глаз-кратеров.

Необычный вид соляных залежей на Марсе

Подчеркивается, что в подавляющем большинстве случаев такие залежи невозможно отличить от поверхности Марса, однако наблюдение с помощью инфракрасных камер, аналогичных установленным на орбитальном аппарате ExoMars, позволяет увидеть соляные залежи в розовом или фиолетовом спектре.

Фото было сделано в рамках исследования, опубликованного 3 августа, в журнале Scientific Data.

Исследователям удалось создать первый надежный каталог залежей хлоридной соли на Марсе с помощью изображений, сделанных орбитальным аппаратом ExoMars Orbiter.

В общей сложности ученым удалось обнаружить 965 различных залежей, которые размещены по всей поверхности Марса.

Их размеры колебались от 300 до 3 тыс. метров в ширину.

Сами исследователи объясняют, что эти залежи представляют очень важную информацию, поскольку способны обеспечивать оптимальные условия для биологической активности и сохранения.

Когда-то на Марсе было много водных источников, включая озера, реки и мелководные океаны. Однако примерно 2-3 млрд. лет назад масштабные климатические изменения и потеря устойчивой атмосферы привели к высыханию воды.

Вероятно, это произошло из-за потери магнитного поля Марса, что позволило солнечному ветру постепенно соскоблить большую часть атмосферы планеты и в конце концов привело к тому, что большая часть жидкой воды замерзла или испарилась в космос.

Ученые отмечают, что в некоторых местах залежи соли являются единственным свидетельством того, что здесь когда-то была вода.

По мнению исследователей, уменьшение озер на Марсе и исчезновение воды привело к значительному увеличению уровня солености.

Ученые полагают, что последние остатки соленой воды на Красной планете могли стать последним убежищем для микробов-экстремофилов, которые могли претерпеть климатические изменения на планете.

Их остатки накапливались в этих отложениях, когда вода окончательно высыхала, считают астрономы. Поделиться

Соли также могли помочь сохраниться доказательствам этих вымерших форм жизни в течение миллиардов лет.

Что известно о вероятном наличии большого количества воды на Марсе

Недавние великие открытия также намекают на то, что на Марсе сейчас гораздо больше воды, чем мы поначалу думали, что снова возродило надежду найти живых микробных марсиан на Красной планете в будущем.

В июне этого года астрономы заявили об обнаружении на Марсе не менее 150 тыс водяного инея на вершинах некоторых высоких вулканов Марса.

Ученые также предполагают, что под поверхностью Красной планеты может скрываться огромный скрытый океан.