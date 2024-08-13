Ученым впервые удалось обнаружить воду в жидком состоянии, которая находится глубоко под поверхностью.

Что означает обнаружение жидкой воды на Марсе

Отмечается, что ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA Mars Insight Lander и заключили, что глубоко в коре Красной планеты содержится нечто, напоминающее резервуар с жидкой водой.

До этого ученым удавалось обнаруживать на Марсе лед, остатки пара в атмосфере, но не жидкую воду.

В материале издания отмечается, что зонд NASA Mars Insight Lander впервые приземлился на Марсе 6 лет назад.

NASA Mars Insight Lander

В течение 4 лет зонд находился в неподвижном состоянии и просто записывал все колебания поверхности планеты, фиксируя преимущественно сейсмическую активность.

Поскольку зонд мог фиксировать сейсмические колебания непосредственно под поверхностью в районе своего расположения, соответственно, резервуар с жидкой водой также находится в этом месте.

Однако, по мнению ученых, запасы жидкой воды есть и в других местах на Марсе.

По результатам анализа удалось выяснить, что запасы жидкой воды залегают на глубине от 10 до 20 км.

Это тот самый способ, который применяется и на Земле для поиска подземных залежей воды, нефти или газа, – объясняет профессор Калифорнийского университета Майкл Манга. Поделиться

По его словам, обнаружение резервуара с жидкой водой дает ответ на вопрос, когда поделась вода с Марса.

В чем заключается сложность добычи воды из-под поверхности Марса

Ученые, изучавшие поверхность Марса, пришли к выводу, что вода когда-то была на поверхности Красной планеты, о чем свидетельствуют следы рек и озер.

Однако пустынный ландшафт на планете доминирует последние 3 млрд. лет.

Подчеркивается, что под поверхностью Марса, вероятно, остались запасы жидкой воды.

По оценкам ученых, воды под поверхностью планеты должно быть достаточно, чтобы покрыть полуторакилометровым слоем всю поверхность Марса.

Однако глубина залегания этих запасов воды сильно усложняет ее добычу для нужд колонизации планеты.