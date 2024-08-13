Ученым впервые удалось обнаружить воду в жидком состоянии, которая находится глубоко под поверхностью.
Главные тезисы
- Обнаружена жидкая вода на Марсе, что указывает на возможность наличия потенциально населенных мест на планете.
- Запасы жидкой воды находятся глубоко под поверхностью Марса, что усложняет их добычу для колонизации планеты.
- Обнаружение жидкой воды на Марсе открывает новые возможности для будущих научных исследований и миссий на планету.
- Ученым удалось выявить запасы жидкой воды на глубине от 10 до 20 км, что имеет важное значение для понимания истории и условий жизни на Марсе.
- Добыча воды из-под поверхности Марса представляет собой технологически сложную задачу, которая может стать ключевым препятствием для будущей колонизации планеты.
Что означает обнаружение жидкой воды на Марсе
Отмечается, что ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA Mars Insight Lander и заключили, что глубоко в коре Красной планеты содержится нечто, напоминающее резервуар с жидкой водой.
До этого ученым удавалось обнаруживать на Марсе лед, остатки пара в атмосфере, но не жидкую воду.
В материале издания отмечается, что зонд NASA Mars Insight Lander впервые приземлился на Марсе 6 лет назад.
В течение 4 лет зонд находился в неподвижном состоянии и просто записывал все колебания поверхности планеты, фиксируя преимущественно сейсмическую активность.
Поскольку зонд мог фиксировать сейсмические колебания непосредственно под поверхностью в районе своего расположения, соответственно, резервуар с жидкой водой также находится в этом месте.
Однако, по мнению ученых, запасы жидкой воды есть и в других местах на Марсе.
По результатам анализа удалось выяснить, что запасы жидкой воды залегают на глубине от 10 до 20 км.
По его словам, обнаружение резервуара с жидкой водой дает ответ на вопрос, когда поделась вода с Марса.
В чем заключается сложность добычи воды из-под поверхности Марса
Ученые, изучавшие поверхность Марса, пришли к выводу, что вода когда-то была на поверхности Красной планеты, о чем свидетельствуют следы рек и озер.
Однако пустынный ландшафт на планете доминирует последние 3 млрд. лет.
Подчеркивается, что под поверхностью Марса, вероятно, остались запасы жидкой воды.
По оценкам ученых, воды под поверхностью планеты должно быть достаточно, чтобы покрыть полуторакилометровым слоем всю поверхность Марса.
Однако глубина залегания этих запасов воды сильно усложняет ее добычу для нужд колонизации планеты.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-