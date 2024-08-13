Науковцям вперше вдалось виявити воду у рідкому стані, яка знаходиться глибоко під поверхнею.

Що означає виявлення рідкої води на Марсі

Зазначається, що науковці проаналізували дані, зібрані зондом NASA Mars Insight Lander та зробили висновок, що глибоко в корі Червоної планети міститься щось, що нагадує резервуар із рідкою водою.

До цього науковцям вдавалось виявляти на Марсі лід, залишки пари в атмосфері, однак не рідку воду.

У матеріалі видання зазначається, що зонд NASA Mars Insight Lander вперше приземлився на Марсі 6 років тому.

NASA Mars Insight Lander

Протягом 4 років зонд перебував у нерухомому стані і просто записував усі коливання поверхні планети, фіксуючи, переважно сейсмічну активність.

Оскільки зонд міг фіксувати сейсмічні коливання безпосередньо під поверхнею у районі свого розміщення, відповідно резервуар із рідкою водою також знаходиться у цьому місці.

Однак, на думку науковців, запаси рідкої води існують і в інших місцях на Марсі.

За результатами аналізу вдалось зв’ясувати, що запаси рідкої води залягають на глибині від 10 до 20 км.

Це той самий спосіб, який застосовується і на Землі для пошуку підземних покладів води, нафти або газу, - пояснює професор Каліфорнійського університету Майкл Манга. Поширити

За його словами, виявлення резервуару із рідкою водою дає відповідь на питання, коли поділась вода з Марсу.

У чому полягає складність видобутку води з під поверхні Марсу

Науковці, що вивчали поверхню Марса, дійшли висновку, що вода колись була на поверхні Червоної планети, про що свідчать сліди річок і озер.

Однак пустельний ландшафт на планеті домінує останні 3 млрд років.

Підкреслюється, що під поверхнею Марсу, ймовірно, залишились запаси рідкої води.

За оцінками науковців, води під поверхнею планети має бути достатньо, щоб покрити півторакілометровим шаром всю поверхню Марсу.

Однак глибина залягання цих запасів води сильно ускладнює її видобуток для потреб колонізації планети.