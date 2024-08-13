На Марсі вперше виявили рідку воду
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Марсі вперше виявили рідку воду

NASA Mars Insight Lander
Джерело:  BBC

Науковцям вперше вдалось виявити воду у рідкому стані, яка знаходиться глибоко під поверхнею. 

Головні тези:

  • На Марсі вперше виявили рідку воду, яка знаходиться глибоко під поверхнею планети.
  • Виявлення запасів рідкої води вказує на можливість наявності потенційно населених місць на Марсі.
  • Запаси рідкої води на Марсі залягають на глибині від 10 до 20 км, ускладнюючи її видобуток для колонізації планети.
  • Під поверхнею Марсу залишились запаси рідкої води, що може мати важливе значення для майбутніх місій на планету.
  • Виявлення рідкої води на Марсі відкриває нові можливості для подальших наукових досліджень.

Що означає виявлення рідкої води на Марсі

Зазначається, що науковці проаналізували дані, зібрані зондом NASA Mars Insight Lander та зробили висновок, що глибоко в корі Червоної планети міститься щось, що нагадує резервуар із рідкою водою.

До цього науковцям вдавалось виявляти на Марсі лід, залишки пари в атмосфері, однак не рідку воду.

У матеріалі видання зазначається, що зонд NASA Mars Insight Lander вперше приземлився на Марсі 6 років тому.

На Марсі вперше виявили рідку воду
NASA Mars Insight Lander

Протягом 4 років зонд перебував у нерухомому стані і просто записував усі коливання поверхні планети, фіксуючи, переважно сейсмічну активність.

Оскільки зонд міг фіксувати сейсмічні коливання безпосередньо під поверхнею у районі свого розміщення, відповідно резервуар із рідкою водою також знаходиться у цьому місці.

Однак, на думку науковців, запаси рідкої води існують і в інших місцях на Марсі.

За результатами аналізу вдалось зв’ясувати, що запаси рідкої води залягають на глибині від 10 до 20 км.

Це той самий спосіб, який застосовується і на Землі для пошуку підземних покладів води, нафти або газу, - пояснює професор Каліфорнійського університету Майкл Манга.

За його словами, виявлення резервуару із рідкою водою дає відповідь на питання, коли поділась вода з Марсу.

У чому полягає складність видобутку води з під поверхні Марсу

Науковці, що вивчали поверхню Марса, дійшли висновку, що вода колись була на поверхні Червоної планети, про що свідчать сліди річок і озер.

Однак пустельний ландшафт на планеті домінує останні 3 млрд років.

Підкреслюється, що під поверхнею Марсу, ймовірно, залишились запаси рідкої води.

За оцінками науковців, води під поверхнею планети має бути достатньо, щоб покрити півторакілометровим шаром всю поверхню Марсу.

Однак глибина залягання цих запасів води сильно ускладнює її видобуток для потреб колонізації планети.

Вона захована в корі на глибині 10-20 км. Бурити свердловину глибиною 10 км на Марсі - це навіть для Маска буде важкувато. Без рідкої води немає життя. Тож, якщо на Марсі і є потенційно населені місця, то вони можуть бути глибоко під поверхнею, - робить висновок Майкл Манга.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені запропонували нову теорію походження супутників Марса
планети
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
NASA дійшли важливого висновку про геологічну історію Марса
марс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці запропонували новий спосіб зробити Марс придатним для життя
Марс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?