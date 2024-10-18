Астрофизики из NASA ожидают обнаружить под замерзшей водой на Марсе микробы по результатам нового исследования.

Что известно о вероятности обнаружения жизни на Марсе

Отмечается, что специалисты NASA подсчитали, что количество света от Солнца, которое может проходить сквозь лед, может быть достаточным для фотосинтеза в неглубоких бассейнах талой воды под поверхностью.

Ученые пришли к такому выводу по результатам компьютерного моделирования.

Да, аналогичные бассейны воды внутри льда на Земле буквально кишат жизнью.

Речь идет о микроорганизмах, получающих энергию с помощью фотосинтеза.

Лид на Марсе

Подчеркивается, что на Марсе есть 2 вида льда. Первый вид — это привычная нам замерзшая вода, однако также есть и лед из углекислого газа.

В рамках недавно проведенного исследования, ученые проанализировали водяной лед, большие объемы которого возникли из смеси снега с пылью.

Ожидается, что под поверхностью льда могут находиться лужи, образующиеся под воздействием Солнца.

Это распространенное явление на Земле... Плотный снег и лед могут таять изнутри, пропуская солнечный свет, который согревает их как парник, а не таять сверху вниз, — объясняет соавтор исследования Фил Кристенсен из Университета штата Аризона в Темпе. Поделиться

Недавнее исследование в итоге предположило, что пыльный лед на Марсе пропускает достаточно света для фотосинтеза на глубине до трех метров.

Что известно об обнаружении признаков жизни на Марсе

Астрономы из Европейского космического агентства зафиксировали излучение странного знака с поверхности Марса, который был очень похож на "смайлик".

Отмечается, что сама структура, которая внешне похожа на смайлик, является остатками древнего озера, которое высохло не один миллиард лет назад.

Однако в этих залежах, по мнению ученых, могут содержаться признаки жизни.

Соляные залежи на Марсе

7 сентября ЕКА обнародовало изображение, похожее на культовую виртуальную улыбку, а на самом деле является залежями хлоридной соли с парой глаз-кратеров.

Подчеркивается, что в подавляющем большинстве случаев такие залежи невозможно отличить от поверхности Марса, однако наблюдение с помощью инфракрасных камер, аналогичных установленным на орбитальном аппарате ExoMars, позволяет увидеть соляные залежи в розовом или фиолетовом спектре.